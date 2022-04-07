Посол Литвы сообщил о возвращении дипломатов в Киев после эвакуации

Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве в четверг после того, как российские войска отошли от украинской столицы. Об этом сообщает литовское издание LRT.
"Я только что вошел в дверь посольства", — сообщил дипломат.
Сарапин подтвердил, что Литва была первой страной, вернувшей посольство в Киев.
"Я первый уехал, но вернулся", — сказал литовский посол.
По словам посла, в Киеве будут работать шесть литовских дипломатов и еще несколько сотрудников.
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Эвакуация из Киева
Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.
Несмотря на начавшуюся войну, украинские столицы не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.
До эвакуации персонала посольства Литвы перед российским вторжением в феврале в дипмиссии работало 32 человека.
После эвакуации из Киева посольство Литвы работало на украинско-польской границе, а затем действовало во Львове. На этой неделе МИД Литвы объявил о решении вернуть посла в Киев.
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