Прощання з Леонідом Кравчуком, відновлення роботи посольств двох країн у Києві та інші події 17 травня

У Києві поховають першого президента України Леоніда Кравчука, а також відновлять роботу два посольства

Важливі події 17 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 17 травня, відбудеться церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком. Крім того, сьогодні у столиці відновлять роботу посольства Індії та Ізраїлю.

У Києві поховають Леоніда Кравчука

17 травня у Києві відбудеться церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.

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"У вівторок, 17 травня, відбудеться церемонія прощання з президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком", – йдеться в повідомленні Офісу президента України.

Церемонія відбуватиметься в Українському домі у Києві. Початок об 11:00.

Нагадаємо, перший президент незалежної України Леонід Кравчук пішов із життя 10 травня. Легендарний політик помер у віці 88 років після тривалої хвороби.

На звістку про смерть Леоніда Кравчука відреагували багато відомих українців. Свої співчуття висловили українські чиновники, а також високопоставлені політики. Смерть першого президента називають "великою втратою", а його самого – людиною, яка "поховала Радянський Союз".

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Посольства Індії та Ізраїлю відновлять роботу в Україні

Посольство Індії в Україні відновить свою роботу в Києві у вівторок, 17 травня. Про це повідомили індійські дипломати у Twitter.

"Раді повідомити про повернення Посольства Індії до Києва. Посольство відновить свою роботу в Києві з 17 травня 2022 року", — повідомили у Посольстві Індії в Україні.

Про поновлення діяльності в Києві та плани брати участь у повоєнному відновленні України заявило також посольство Ізраїлю. 17 травня над будівлею знову буде піднято офіційний прапор країни.

Посол Михайло Бродський у повідомленні, яке анонсує повернення представництва, заявив, що з початку війни Ізраїль постійно підтримує український народ, надаючи гуманітарну допомогу.

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"Ми передали сотні тонн обладнання та лікарських засобів для невідкладної медичної допомоги, генератори електропостачання лікарень та критичної цивільної інфраструктури", — сказав він.

За його словами, Ізраїль має намір і надалі постачати продовольство та медичні товари для мирного населення в зонах бойових дій. Також є план приєднатися до повоєнного відновлення України, наголосив Бродський.

Швеція подасть заявку в НАТО

Уряд Швеції збирається подати офіційну заяву на вступ до Північноатлантичного альянсу.

"Є розпланований процес, згідно з яким офіційний лист із заявкою Швеції про приєднання до Північноатлантичного альянсу буде передано у вівторок у Брюсселі генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу", — пише шведське видання Svenska Dagbladet.

За даними Svenska Dagbladet, це рішення не оприлюднять офіційно, оскільки правляча Соціал-демократична партія, у лавах якої наявні також противники членства Швеції у НАТО, ще не завершила внутрішні дискусії з цього питання.

У Черкасах зменшили тривалість комендантської години

У Черкасах з 17 травня комендантська година починатиметься на годину пізніше, з 23:00, і триватиме до 5:00.

"З вівторка, 17 травня, комендантська година у Черкасах починається з 23:00 і триватиме до 5:00. Місто продовжує жити в умовах воєнного часу: комунальні підприємства й критична інфраструктура функціонують у штатному режимі. Забезпечується водопостачання й водовідведення, нині працюємо над ліквідацією пориву на колекторі, який пролягає вулицею Гоголя", – повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Він також зазначив, що розглядається можливість продовжити роботу комунального громадського транспорту у зв’язку зі скороченням комендантської години.