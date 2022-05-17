Прощання з Леонідом Кравчуком, відновлення роботи посольств двох країн у Києві та інші події 17 травня

У вівторок, 17 травня, відбудеться церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком. Крім того, сьогодні у столиці відновлять роботу посольства Індії та Ізраїлю.
У Києві поховають Леоніда Кравчука
17 травня у Києві відбудеться церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.
"У вівторок, 17 травня, відбудеться церемонія прощання з президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком", – йдеться в повідомленні Офісу президента України.
Церемонія відбуватиметься в Українському домі у Києві. Початок об 11:00.
Нагадаємо, перший президент незалежної України Леонід Кравчук пішов із життя 10 травня. Легендарний політик помер у віці 88 років після тривалої хвороби.
На звістку про смерть Леоніда Кравчука відреагували багато відомих українців. Свої співчуття висловили українські чиновники, а також високопоставлені політики. Смерть першого президента називають "великою втратою", а його самого – людиною, яка "поховала Радянський Союз".
Посольства Індії та Ізраїлю відновлять роботу в Україні
Посольство Індії в Україні відновить свою роботу в Києві у вівторок, 17 травня. Про це повідомили індійські дипломати у Twitter.
"Раді повідомити про повернення Посольства Індії до Києва. Посольство відновить свою роботу в Києві з 17 травня 2022 року", — повідомили у Посольстві Індії в Україні.
Про поновлення діяльності в Києві та плани брати участь у повоєнному відновленні України заявило також посольство Ізраїлю. 17 травня над будівлею знову буде піднято офіційний прапор країни.
Посол Михайло Бродський у повідомленні, яке анонсує повернення представництва, заявив, що з початку війни Ізраїль постійно підтримує український народ, надаючи гуманітарну допомогу.
"Ми передали сотні тонн обладнання та лікарських засобів для невідкладної медичної допомоги, генератори електропостачання лікарень та критичної цивільної інфраструктури", — сказав він.
За його словами, Ізраїль має намір і надалі постачати продовольство та медичні товари для мирного населення в зонах бойових дій. Також є план приєднатися до повоєнного відновлення України, наголосив Бродський.
Швеція подасть заявку в НАТО
Уряд Швеції збирається подати офіційну заяву на вступ до Північноатлантичного альянсу.
"Є розпланований процес, згідно з яким офіційний лист із заявкою Швеції про приєднання до Північноатлантичного альянсу буде передано у вівторок у Брюсселі генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу", — пише шведське видання Svenska Dagbladet.
За даними Svenska Dagbladet, це рішення не оприлюднять офіційно, оскільки правляча Соціал-демократична партія, у лавах якої наявні також противники членства Швеції у НАТО, ще не завершила внутрішні дискусії з цього питання.
У Черкасах зменшили тривалість комендантської години
У Черкасах з 17 травня комендантська година починатиметься на годину пізніше, з 23:00, і триватиме до 5:00.
"З вівторка, 17 травня, комендантська година у Черкасах починається з 23:00 і триватиме до 5:00. Місто продовжує жити в умовах воєнного часу: комунальні підприємства й критична інфраструктура функціонують у штатному режимі. Забезпечується водопостачання й водовідведення, нині працюємо над ліквідацією пориву на колекторі, який пролягає вулицею Гоголя", – повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.
Він також зазначив, що розглядається можливість продовжити роботу комунального громадського транспорту у зв’язку зі скороченням комендантської години.
Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні