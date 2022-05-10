Путін змінив плани – глава розвідки США розкрила нові цілі Кремля

Господар Кремля може вдатися до більш радикальних заходів

Глава розвідки США назвала нові цілі Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі визнали, що плани "бліцкрига" в Україні провалилися і готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження. До того ж президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.

Про це заявила глава Національної розвідки США Авріл Гейнс під час слухань у комітеті Сенату США, пише The Guardian.

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На її думку, стратегічні цілі Путіна не змінилися, він вважає рішення спрямувати російські сили на Донбас лише тимчасовим заходом, тимчасом як Росія повинна повернути ініціативу в свої руки.

Захоплення Донецької та Луганської областей розвідка США вважає короткостроковою метою російського президента. Також у найближчому майбутньому Путін намагатиметься оточити ЗСУ на сході України, щоб закріпити контроль над коридором у Крим та утримати окуповану Херсонську область.

За даними розвідки США, Путін планує довести коридор до Придністров'я та відрізати Україну від Чорного моря.

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Путін оголосить мобілізацію

Гейнс стверджує, що Росія не зможе досягти своїх цілей в Україні без мобілізації загальної або хоча б часткової.

У розвідці США також не вірять в успішні переговори про мир у найближчому майбутньому, адже і Росія, і Україна вірять у свою перемогу.

Оскільки Путін закономірно стикається з невідповідністю між власними амбіціями та реальними військовими можливостями Росії, це може призвести найближчими місяцями до більшої непередбачуваності та ще більшої ескалації.

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"Сформовані тенденції посилюють ймовірність того, що Путін вдасться до радикальніших засобів, включно з введенням воєнного стану, переорієнтацією промислового виробництва або потенційною ескалацією воєнних дій, щоб вивільнити ресурси, необхідні для досягнення його цілей", – сказала вона.

Глава розвідслужби також вважає, що сфери найімовірніших загострень найближчими тижнями пов'язані зі спробами Росії нейтралізувати західну допомогу Україні контрзаходами Кремля проти економічних санкцій та загрозами режиму Путіна, які можуть виявитися всередині країни.

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