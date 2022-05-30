"Путін не повинен перемогти": Шольц звернувся до українців

Німецький канцлер пообіцяв підтримку українському народові

Олаф Шольц заявив, що Володимир Путін не повинен перемогти у війні / Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 29 травня звернувся до українців та висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін не повинен перемогти у війні.

"Привіт, Київе, привіт Україно. Ми стоїмо з вами, наші серця та думки з вами", – заявив він перед марафоном у центрі Берліна на підтримку України.

Шольц зазначив, що його країна разом із партнерами працює над наданням Україні фінансової та іншої допомоги, щоб не допустити колапсу української економіки.

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"Ми надсилаємо озброєння Україні, ламаючи тривалу усталену німецьку традицію не постачати зброю до зон бойових дій", – нагадав він.

Канцлер наголосив, що майже 800 тисяч українських біженців знайшли притулок у Німеччині, та зазначив, що вже будує плани відновлення української економіки після війни.

"Путін не повинен перемогти – ми пам'ятатимемо всіх, чиї життя забрала російська агресія. Ми думаємо про всіх, хто втратив свої будинки, хто живе у страху перед російськими бомбами та танками. І ми пам'ятаємо всіх, хто героїчно бореться за свободу України проти тиранії", – сказав Шольц.

Шольц назвав головну мету світу у війні з Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на Всесвітньому форумі у Давосі висловив переконання, що Володимир Путін недооцінив єдність та силу НАТО, ЄС та G7. Тепер у світової спільноти єдина мета – не дати планам Кремля здійснитись.

"Путін не повинен виграти свою війну. І я переконаний: він її не виграє", – сказав Шольц.

Шольц наголосив, що Україна та Захід не погодяться на мир, який диктує Кремль.