Путін чекає на призов, щоб відправити в Україну строковиків – Арестович

Офіс президента України звернувся до російських матерів

Контрактники закінчилися, Путін чекає на нове надходження солдатів / Колаж "Сьогодні"

Російські війська, які нахабно вторглися в Україну в ніч на 24 лютого, продовжують спроби просунутися у напрямку Києва та захопити Чернігів. Це благополучно відбивається нашими військовими, які подекуди йдуть у контрнаступ. Також очікується, що після 1 квітня Росія направлятиме в Україну своїх строковиків.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час традиційного брифінгу.

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"Протягом минулої доби істотних змін не відбулося. Нова гаряча точка – це Славутич, жителі якого чинять героїчний громадянський опір загарбникам і зараз у місті відбувається величезний мітинг із українськими прапорами. Місто-герой, місто ліквідаторів, місто співробітників Чорнобильської АЕС дає відсіч російським загарбникам", – наголосив Арестович.

Противник продовжує зосереджувати свої зусилля на Маріуполі, там точаться вуличні бої. Намагаються наступати в районі Ізюму та на Київ. Проте збройні сили України тактично ведуть оборону і навіть у деяких районах контратакують та завдають дуже результативних ракетно-артилерійських ударів по противнику.

"Зазначу, що 1 квітня у російській армії починається кампанія з призову строковиків. Зараз наша розвідка відзначає різке падіння частки контрактників у збройних силах РФ, Росгвардії тощо. І можемо очікувати, що путінський режим пожене вперед строковиків. Мами Росії, подумайте, чи вам це потрібно. Якщо не потрібно, здійснюйте відповідні дії. Збережіть своїх синів. Їм нема за що гинути в Україні", – звернувся радник голови ОП до російських матерів.

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