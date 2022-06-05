Ракетний обстріл Києва: Подоляк назвав головну мету окупантів

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні ракетні удари по Києву, назвавши їх актом тероризму
Про це він написав у Twitter.
"Поки хтось просить "не принижувати росію", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї", – йдеться у повідомленні.
Обстріл українських міст
- Сьогодні з самого ранку ворог продовжував обстріл українських міст. Дісталося й Києву. Жителі міста чули щонайменше 6 ракет, частина з них влучила у різних точках. У деяких районах Києва видно стовпи чорного диму, почалися пожежі.
- Напередодні ворожі артилерійські обстріли фіксувалися у районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області та Кам'янська Слобода Чернігівської області.
- Також ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки. На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка