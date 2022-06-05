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Ракетний обстріл Києва: Подоляк назвав головну мету окупантів

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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5 червня, 10:46
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Росія продовжує бомбити мирні українські міста
Михайло Подоляк. Фото: колаж "Сьогодні"
Михайло Подоляк. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні ракетні удари по Києву, назвавши їх актом тероризму

Про це він написав у Twitter.

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"Поки хтось просить "не принижувати росію??", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше українців??. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї", – йдеться у повідомленні.

Обстріл українських міст

  • Сьогодні з самого ранку ворог продовжував обстріл українських міст. Дісталося й Києву. Жителі міста чули щонайменше 6 ракет, частина з них влучила у різних точках. У деяких районах Києва видно стовпи чорного диму, почалися пожежі.
  • Напередодні ворожі артилерійські обстріли фіксувалися у районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області та Кам'янська Слобода Чернігівської області.
  • Також ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки. На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка

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Офіцер-чемпіон... Олег Ленюк - молодший лейтенант Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького, багаторазовий чемпіон України та віце-чемпіон Європи з рогейну (різновид спортивного орієнтування). Загинув смертю хоробрих під Харковом, прикриваючи побратимів. Йому було 23 роки. Похований на Алеї Слави у Чернівцях.

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