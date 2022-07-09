Резніков розповів, чому Україні не підходить "Залізний купол"

Всесвітньо відома тактична система ПРО "Залізний купол" ізраїльського виробництва не підходить Україні. Для захисту українських міст потрібна альтернативна система.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час круглого столу, організованого Forbes Україна.
Заява
"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "Залізний купол", але навіть він не захищає на 100 відсотків. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їхніми виробниками, державними підприємствами. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених по суті в гаражах. Від крилатих і балістичних ракет "Залізний купол" не захищає", – розповів Резніков.
На думку міністра оборони, Україні необхідно розвивати свою систему ППО/ПРО або отримати її від наших партнерів.
"Ворожі літаки в нашому небі не літають, бо бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, Х-55 та інші. Агресор стріляє ними з території Росії, з території Білорусі, з акваторії Чорного і навіть Каспійського морів, з тимчасово окупованого українського Криму", – розповів Резніков.
Обстановка
- Власне, зараз влада Ізраїлю і не пропонує Україні "Залізний купол" для захисту своїх міст. Ізраїль взагалі вирішив вибитися з низки цивілізованих країн і не надавати нашій країні жодної зброї.
- Наприкінці березня стало відомо, що Україна намагалася отримати ізраїльське шпигунське програмне забезпечення Pegasus ще в 2019 році. Проте також нічого не здобула.
- Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як посол Ізраїлю закликав вийти із зони комфорту та продати Україні "Залізний купол" .