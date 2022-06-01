РФ тримає маріупольців у заручниках і не дає їм їжу та воду – мер

З квітня у місцевих жителів немає доступу до їжі та питної води

Вадим Бойченко розповів про ситуацію у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі понад 100 тисяч жителів з квітня не мають доступу до питної води та їжі. А російські окупанти видають їм питну воду за роботу. Ситуація була і залишається дуже складною.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону.

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За словами міського голови, у Маріуполі окупаційні війська тримають у заручниках понад 100 тисяч населення.

"До цього вони вбивали людей "Градами", артилерією, вбили понад 22 тисячі населення… Тепер ми бачимо, що вони готуються й надалі вбивати маріупольців уже своєю бездіяльністю. Вони щось намагалися зробити з погляду подачі питної води – але в них нічого не виходить", – розповів Бойченко.

Він зазначив: те, що окупанти показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня у місцевих жителів немає доступу до їжі та питної води.

Бойченко наголосив, що необхідно об'єднуватись навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний Хрест – і створювати стійкі "зелені коридори", щоб люди могли виїхати на підконтрольні території нашої держави.

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Маріупольців змушують працювати за воду

Мер Маріуполя Вадим Бойченко також розповів, що у кількох точках міста встановлено ємності з питною водою. Але доступ до неї надають після відбуття трудової повинності. Здебільшого людей залучають до розчищення міста від сміття, завалів та трупів.

"З березня в Маріуполі відсутнє централізоване водопостачання, світло та газ. Стабільне продовольче забезпеченя містян досі не налагоджене", – додав міський голова.

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