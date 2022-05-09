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РФ готова завдати ракетних ударів з Чорного моря – ОК "Південь"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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9 травня, 07:57
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Російські окупанти продовжують бомбардувати мирні міста України
Ракетний удар РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Ракетний удар РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Корабельне угруповання ворожого флоту РФ перебуває у готовності до нанесення ракетних ударів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"Корабельне угруповання флоту противника налічує (біля українських берегів. – Ред. ) щонайменше 6 кораблів та 2 підводних човни, що перебувають в готовності для нанесення ракетних ударів, бо споряджені понад пів сотнею крилатих ракет", – йдеться у повідомленні.

Крім того, за неділю, 8 травня, у зоні Оперативного командування "Південь" зірвано спробу противника вивести групу розвідки, взято полоненого. За добу російські окупанти втратили 51 солдата, 4 одиниці техніки та 9 повітряних цілей.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією по ворожих позиціях завдано близько півсотні уражень. Ворожі втрати за добу становлять: 51 рашист, 2 реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", 2 БПЛА та вертоліт", – йдеться у зведенні.

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Вдаривши на початку доби системами залпового вогню по Миколаєву, ворог продовжував тероризувати інші південні регіони ракетними ударами протягом усього дня.

Над Херсонщиною та Одещиною були збиті безпілотні розвідники "Орлан-10" та ударний носій ракет "Форпост" відповідно.

Одещину за добу ворог атакував ракетами 9 разів, переважно з застосуванням авіації. 6 ракет точно знищено силами протиповітряної оборони. Завдані удари пошкодили в області електропідстанцію та газопровід, зруйнували кілька приватних будинків та пошкодили зони відпочинку.

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"На жаль, є постраждалі", – наголосили українські військові.

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