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РФ масово штурмує населені пункти на Донбасі – зведення Генштабу

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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2 червня, 07:49
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Також окупанти збільшили кількість обстрілів українських позицій
Серед іншого, окупанти зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів.
Серед іншого, окупанти зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

Про це повідомляє в Facebook Генштаб.

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Яка ситуація

Як зазначається, на Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів Збройних сил Білорусі сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Зокрема, триває доукомплектування озброєнням та військовою технікою підрозділів противника, які зазнали втрат під час бойових дій на території України. Водночас із території РФ ворог обстріляв з мінометів населені пункти Середина-Буда, Прогрес Сумської області та Леонівка Чернігівської області.

Крім цього, на Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. З метою зниження наступального потенціалу наших військ ворог здійснив обстріли позицій Сил оборони зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів.

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"На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії", – йдеться в повідомленні.

Також на Лиманському напрямку окупанти вели бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, зазнали втрат та відійшли. На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не має.

Водночас на Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха, щоб взяти під контроль місто, має частковий успіх, бої тривають. Крім цього, був штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, у результаті завданого вогневого нашими підрозділами ураження відійшов.

У Генштабі повідомили, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстрілював українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка та Оріхів. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів і здійснює поповнення запасів.

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На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів українських позицій. Також обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке. Ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки. Водночас на Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначено.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник продовжує здійснювати заходи з блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря", – вказали в Генштабі.

Крім цього, повідомляється, що окупанти продовжують використовувати мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово окупованих територіях для лікування поранених.

Водночас ворог продовжує втрачати на всіх напрямках безпілотні літальні апарати, вже задіюючи безпілотники навіть МЧС РФ.

Нагадаємо, в Чорному морі кількість ворожих кораблів РФ, що загрожують ракетними ударами, зросла. Раніше їх було два, а тепер три.

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