РФ перейшла на новий етап плану з "референдумів" – Міноборони

Окупанти продовжують застосовувати щодо українців тактику терору

Маляр повідомила про підготовку референдуму на окупованих територіях. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Росії не покидають ідеї провести "референдум" на тимчасово захоплених територіях України. Діяльність у цьому напрямку активізували останнім часом. Окупанти почали визначати конкретні місця з проведення так званих "референдумів".

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Реклама

Вона зазначила, що окупанти продовжують вести варварську діяльність, застосовуючи щодо українців тактику терору.

"Останнім часом Росія активізувала діяльність, спрямовану на політичну та соціальну-економічну інтеграцію тимчасово загарбаних територій", – сказала Маляр.

Заступниця міністра додала, що наразі окупанти провадять діяльність з визначення конкретних місць з проведення так званих "референдумів". Тимчасово захоплені території відвідують представники російської центральної регіональної влади, які намагаються реалізувати сценарії, що використовувались в 2014 році щодо тимчасово окупованих територій АР Крим і Донбасу.

"Тобто Росія не полишає цих планів (проведення референдуму – ред.) попри те, що їй поки що не вдалось це зробити", – сказала Ганна Маляр.

Вона зазначила, що реалізувати ці плани ворогу не вдається перш за все завдяки активній протидії з боку українців, які попри погіршення соціально-економічної ситуації чинять спротив загарбникам.

Реклама

"Референдум"

Раніше депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявляв про проведення "референдум" щодо приєднання Херсонської області та так званих "Л/ДНР" вже в липні цього року.

Водночас голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомляв, що заява представників окупантів у Херсонській області про засоби приєднання до Росії є "необґрунтованими словами", оскільки очікується звільнення цієї території армією України. Оптимізм вселяють успіхи ЗСУ у сусідній Миколаївській області.

Раніше ми писали, що окупанти погрожують херсонцям "референдумом" про входження до РФ.

Реклама

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Кремлі запанувала паніка, а про "референдум" на Донбасі вже забули.