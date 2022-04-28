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РФ розповсюджує фейк про приєднання Західної України до Польщі – Подоляк

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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28 квітня, 16:47
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У припущеннях Росії немає ніякого здорового глузду, вважає радник Офісу президента
Михайло Подоляк розповів про фейки Кремля
Михайло Подоляк розповів про фейки Кремля / Фото: Колаж: Сьогодні

Польша хоче ввести війська у західні області України та встановити над ними військовий та політичний контроль. Про це заявив голова російської розвідки Сергій Наришкін. В Офісі прокоментували заяви РФ і вважають це "бездоганною дурістю", пише РБК-Україна.

"Тут немає жодного предмета для коментаря. Тому що це бездоганна дурість, яка, по-перше, не має жодного відношення до реальності, а по-друге, знову оголює інтелектуальну слабкість представників російської політичної еліти", – сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Наришкін заявляв сьогодні, що розвідка їм повідомила про те, що Польща нібито за допомогою США планує відновити контроль над "історичними володіннями" в Україні і що для цього польська сторона введе війська до західних областей, причому за участю "бажаючих держав".

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За словами Наришкіна, "польських миротворців" розмістять у безпечних частинах України, щоб нібито вони поступово взяли контроль над стратегічними об'єктами. Більше того, Варшава нібито вже шукає "договороспроможних" українських політиків.

Польща хоче відправити миротворців

Президент Польщі Анджей Дуда запропонує НАТО ввести в Україну миротворців. Таку пропозицію глава держави має намір озвучити на саміті Альянсу 24 березня у Брюсселі.

Верховна Рада закликала запровадити в Україні миротворців ООН

Раніше повідомлялося, що парламент України 4 березня проголосує за звернення до міжнародних організацій, парламентів західних країн та урядів із пропозицією ввести до нашої країни миротворців задля забезпечення захисту цивільного населення від збройних нападів російських загарбників.

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Миротворці

  • Про введення міжнародного миротворчого контингенту, звичайно, без Росії, у Києві заговорили ще до початку вторгнення окупаційних військ в Україну 24 лютого.
  • Ще 20 лютого було заявлено, що найближчими днями депутати ВР розглянуть звернення до Ради Безпеки ООН, Європарламенту, Ради ЄС, країн-підписантів Будапештського меморандуму, G7 із закликом негайно направити в Україну міжнародний миротворчий контингент для розміщення на півночі, сході та півдні України – у регіонах, де тоді ще тільки сконцентрувалися війська Росії.
  • Куди зараз запрошує "блакитні каски" Київ, поки що невідомо.

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