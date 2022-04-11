Росія готується до боротьби з партизанами на своїй території – розвідка

Вибухи на нафтобазі у Бєлгороді викликали паніку і в інших регіонах країни-агресора

Росіяни готуються до партизанської війни. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська Федерація готується до партизанської війни на своїй території. Міністерство транспорту Росії зобов'язало забезпечити взаємодію залізниці з МВС та ФСБ через "загрозу втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури, що знаходяться на межах Ростовської області та Краснодарського краю".

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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За словами розвідників, вперше контрдиверсійні заходи на російській залізниці були запроваджені з початком агресії проти України на короткий термін у розрахунку на швидкий бліцкриг. Після провалу первісного плану їхню дію регулярно продовжують і посилюють.

"Таке підвищення готовності пов’язане, зокрема, з діями білоруських "рейкових партизан", які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доставлення підкріплення в зону бойових дій. А нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах. Цим покладено початок партизанській війні та перенесення бойових дій на територію РФ", – зазначили у ГУР Міноборони України.

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