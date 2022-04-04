Росія послала в Україну свою останню армію – Арестович

Росія послала в Україну свої останні війська. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.
"Рушила 5-та армія з Далекого Сходу. Це останні військові підрозділи, які ще залишалися на території РФ. Більше Росія не має, все", – сказав Арестович.
За його словами, 5-та армія вирушила на допомогу військам окупантів для атаки на Донецькому напрямку.
Далі по темі
"1 квітня мав розпочатися наступ російських військ від Ізюма на Донбас, але почати його ніяк не можуть. Біля Ізюма у противника утворилася дика солянка: навчальні та бойові частини, а також мобілізовані з так званих "ЛНР" та "ДНР", – розповів радник глави Офісу президента, зазначивши: щоб вибудувати з цієї різнорідної маси солдатів злагоджені бойові лави, знадобиться щонайменше тиждень.
"За ці дні ми завдаватимемо ударів авіацією та артилерією, що також ускладнить завдання противника", – сказав Арестович.
За його інформацією, у російського командування були плани перекинути частини з Київської, Сумської та Чернігівської областей на Ізюмський напрямок – через Курськ та Білгород. Але зробити це не вдається.
"Вони просто небоєздатні, тому що розвал матеріально-технічний, зламання техніки досягає такого масштабу, що цей підрозділ не можна вважати боєздатним, у кращому разі (можна визнати) обмежено боєздатним", – пояснив Арестович.
Нагадаємо, за останню добу кількість убитих окупантів зросла на 300 осіб. Також ЗСУ продовжують ліквідувати ворожу техніку армії РФ. З 24 лютого по 4 квітня ЗСУ знищили 18 300 солдатів, 647 російських танків, 147 літаків та 134 гелікоптери ворога.
Раніше сайт "Сьогодні" інформував, що російські окупанти проводять перегрупування сил, щоб піти у наступ на Донбасі. Зокрема, на сході України залучать найманців ПВК "Вагнер".