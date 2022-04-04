Росія послала в Україну свою останню армію – Арестович

Окупанти не в змозі розпочати наступ від Ізюма на Донбас

Олексій Арестович: "Останні війська РФ вирушили в Україну" Фото: колаж "Сьогодні"

Росія послала в Україну свої останні війська. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

"Рушила 5-та армія з Далекого Сходу. Це останні військові підрозділи, які ще залишалися на території РФ. Більше Росія не має, все", – сказав Арестович.

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За його словами, 5-та армія вирушила на допомогу військам окупантів для атаки на Донецькому напрямку.

"1 квітня мав розпочатися наступ російських військ від Ізюма на Донбас, але почати його ніяк не можуть. Біля Ізюма у противника утворилася дика солянка: навчальні та бойові частини, а також мобілізовані з так званих "ЛНР" та "ДНР", – розповів радник глави Офісу президента, зазначивши: щоб вибудувати з цієї різнорідної маси солдатів злагоджені бойові лави, знадобиться щонайменше тиждень.

"За ці дні ми завдаватимемо ударів авіацією та артилерією, що також ускладнить завдання противника", – сказав Арестович.

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За його інформацією, у російського командування були плани перекинути частини з Київської, Сумської та Чернігівської областей на Ізюмський напрямок – через Курськ та Білгород. Але зробити це не вдається.

"Вони просто небоєздатні, тому що розвал матеріально-технічний, зламання техніки досягає такого масштабу, що цей підрозділ не можна вважати боєздатним, у кращому разі (можна визнати) обмежено боєздатним", – пояснив Арестович.

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Нагадаємо, за останню добу кількість убитих окупантів зросла на 300 осіб. Також ЗСУ продовжують ліквідувати ворожу техніку армії РФ. З 24 лютого по 4 квітня ЗСУ знищили 18 300 солдатів, 647 російських танків, 147 літаків та 134 гелікоптери ворога.

Раніше сайт "Сьогодні" інформував, що російські окупанти проводять перегрупування сил, щоб піти у наступ на Донбасі. Зокрема, на сході України залучать найманців ПВК "Вагнер".