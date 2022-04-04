ЗСУ ліквідували 18 300 солдатів РФ і 647 танків – Генштаб

З кожним днем війни, яку розв'язала Росія, збільшується кількість ліквідованих окупантів

Окупанти зазнають величезних втрат у війні з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

За останню добу кількість убитих окупантів зросла на 300 осіб. Також ЗСУ продовжують ліквідовувати ворожу техніку армії РФ. З 24 лютого по 4 квітня ЗСУ знищили 647 російських танків, 147 літаків та 134 вертольоти.

Нове зведення опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Загальні бойові втрати противника з початку війни станом на 4 квітня становили:

особового складу – близько 18 300 осіб (+300);

танків – 647 (+3);

бойових броньованих машин – 1844 (+14);

артилерійських систем – 330 (+5);

РСЗВ – 107 (+2);

засобів ППО – 54 (без змін);

літаків – 147 (+4);

гелікоптерів – 134 (без змін);

автомобільної техніки – 1273 (+24);

кораблів/катерів – 7 (без змін);

цистерн з ПММ – 76 (без змін);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 (+3);

спеціальна техніка – 25 (+1).

пускові установки ОТРК/ТРК – 4 (без змін).

Дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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39-й день війни в Україні

Російські окупанти проводять перегрупування сил, щоб піти у наступ на Донбасі. Зокрема на сході України залучать найманців ПВК "Вагнер".

4 квітня військові РФ нанесли по Миколаєву ракетні удари.

Також стало відомо, що у звільненій від російських окупантів Бучі Київській області на території одного з храмів знайшли братську могилу, де було близько 150 мирних жителів.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що від початку вторгнення Російської Федерації в Україну померла 161 дитина. Також постраждали ще 264 дитини, проте фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо.

В Одеській військовій адміністрації повідомили про ракетну атаку на один з об'єктів.