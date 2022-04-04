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ЗСУ ліквідували 18 300 солдатів РФ і 647 танків – Генштаб

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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4 квітня, 10:55
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З кожним днем війни, яку розв'язала Росія, збільшується кількість ліквідованих окупантів
Окупанти зазнають величезних втрат у війні з Україною
Окупанти зазнають величезних втрат у війні з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

За останню добу кількість убитих окупантів зросла на 300 осіб. Також ЗСУ продовжують ліквідовувати ворожу техніку армії РФ. З 24 лютого по 4 квітня ЗСУ знищили 647 російських танків, 147 літаків та 134 вертольоти.

Нове зведення опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Загальні бойові втрати противника з початку війни станом на 4 квітня становили:

  • особового складу – близько 18 300 осіб (+300);
  • танків – 647 (+3);
  • бойових броньованих машин – 1844 (+14);
  • артилерійських систем – 330 (+5);
  • РСЗВ – 107 (+2);
  • засобів ППО – 54 (без змін);
  • літаків – 147 (+4);
  • гелікоптерів – 134 (без змін);
  • автомобільної техніки – 1273 (+24);
  • кораблів/катерів – 7 (без змін);
  • цистерн з ПММ – 76 (без змін);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 (+3);
  • спеціальна техніка – 25 (+1).
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4 (без змін).

Дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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39-й день війни в Україні

Російські окупанти проводять перегрупування сил, щоб піти у наступ на Донбасі. Зокрема на сході України залучать найманців ПВК "Вагнер".

4 квітня військові РФ нанесли по Миколаєву ракетні удари.

Також стало відомо, що у звільненій від російських окупантів Бучі Київській області на території одного з храмів знайшли братську могилу, де було близько 150 мирних жителів.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що від початку вторгнення Російської Федерації в Україну померла 161 дитина. Також постраждали ще 264 дитини, проте фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо.

В Одеській військовій адміністрації повідомили про ракетну атаку на один з об'єктів.

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Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18300
Особовий склад
2
Літаки 147
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 647
Танки
5
ББМ 1844
ББМ
6
Артилерія 330
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 92
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1273
Транспорт
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