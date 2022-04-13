Росія запустила фейк про наказ атакувати Білгородську область – Лещенко

Російські пропагандисти вигадали історію про те, що нібито президент наказав атакувати Білгородську область

Лещенко розвеял чергової фейки РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська фабрика фейків використала шеврони спецпідрозділу МВС України "Торнадо", яке було розформовано 2015 року. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко на брифінгу.

"Було створено відео, на якому легко було розпізнати фейки. По-перше, на одному з учасників була емблема МВС України "Торнадо". Цю роту було розформовано у 2015 році, але росіян це не хвилює. Коли потрібно створити фейк, вони використовують усі , що у них під рукою.Нагадаю, що вони показували не так давно ордени, де ініціали президента були написані з помилкою. Так і тут. Неважливо, що "Торнадо" не існує вже 7 років, фейк повинен був бути покладений на ґрунт, що підготовлений російськими пропагандистами", – сказав він.

Суть фейку

У Мережі з'явилося відео, на якому командування зачитує бійцям із шевроном "Торнадо" наказ президента України про атаку на Білгородську область. Обличчя військових на відео приховані.

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Ситуація у Білгороді

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Білгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн із нафтою.

У Міноборони України спростували заяву РФ та заявили, що наші захисники не мають відношення до НП у Білгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази.