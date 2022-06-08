Російські десантники відмовляються воювати на Луганщині – Генштаб

Окупанти зазнають величезних втрат і провалів на деяких напрямках

Особовий склад противника деморалізовано / Фото: Колаж: Сьогодні

У підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовилися від подальшої участі у бойових діях, повертають із Луганської області на територію РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Ситуація на південному та східному напрямках

На Сіверському напрямку підрозділи супротивника продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

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На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджується на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування українських військ продовжує мінування місцевості.

На Слов'янському напрямі противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного становища. Щоб не допустити проведення контрнаступу наших військових, ворог проводить обладнання вогневих позицій у районі населеного пункту Ізюм.

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На Лиманському напрямі російські військові зробили спробу розвідки боєм у напрямі населеного пункту Райгородок, успіху не мали, відійшли.

На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ успішно стримують штурм у місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися у напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій українських підрозділів щодо мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Майське, Яківство та Доломітне. Наніс авіаудари вертольотами Ка-52 у районах населених пунктів Покровське, Відродження та Яківлівка.

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В районі населеного пункту Нагірне внаслідок вогневої поразки, завданої українськими воїнами, ворог відійшов на на раніше зайняті позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій ЗСУ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки супротивник надавав інтенсивний вогненний вплив по позиціях українських підрозділів у районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомировка, Авдіївка, Новобахмутівка Оріхів, Камишеваха, Водяне, Первомайське, Маріуполь. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку і ракетного – по населеному пункту Курахове.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.