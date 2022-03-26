Російські окупанти відкинуті від Києва на понад 70 км – Міноборони

Олександр Мотузяник заявив, що столицю добре обороняють підрозділи ЗСУ

Столицю України укріплюють. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що російські окупанти відкинуті від Києва на 35-70 кілометрів.

Про це повідомив у Telegram Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Яка ситуація

"Українські військові відігнали з Києва окупантів на понад 70 кілометрів, а в окремих районах – на 35 кілометрів. Це не дає нам права в будь-який спосіб зменшити можливості оборони Києва", – сказав Мотузяник.

За його словами, Київ укріплюється. Також столицю добре обороняють підрозділи Збройних сил України й інших складових сил оборони України.

"Тому ми готові до будь-якого розвитку оперативної обстановки. Для захоплення столиці потрібна велика кількість особового складу і техніки, що наразі Росія забезпечити не може", – заявив речник.

Нагадаємо, Віталій Кличко заявив, що в неділю, 27 березня, в Києві та Київській області не вводитимуть жорстку комендантську годину на весь день.

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