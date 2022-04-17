Російські військові у Ворзелі зґвалтували охоронця дитячого санаторію – мер Бучі

Чоловік не витримав знущань та помер

У Ворзелі окупанти зґвалтували охоронця / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові у Ворзелі зґвалтували охоронця дитячого санаторію. Після цього чоловік не вижив.

Про це розповів мер Бучі Анатолій Федорук у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Федорук відмовився обговорювати тему зґвалтувань дівчат у Бучі, аргументувавши це тим, що вони й досі живуть у цьому невеликому містечку під Києвом, де багато людей знають одне одного.

Водночас він додав, що зі зґвалтованими дівчатами у Бучі працюють психологи, а також омбудсмен з прав людини.

Але окрім насильства над жінками та дітьми, за словами Федорука, стало відомо і про зґвалтування чоловіків.

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"Скажу більше, Ворзель, дитячий санаторій "Орлятко", охоронець теж був зґвалтований. Я тут кажу тому, що він уже 200-й. Після всіх тих знущань він не витримав і помер", – сказав Федорук.

Окупанти масово ґвалтували жінок у Бучі

Ґвалтуючи жінок на Київщині, російські солдати говорили, що робитимуть це так, щоб українкам більше ніколи не хотілося народжувати дітей.

Після звільнення області від окупантів жінки почали повідомляти про злочини російських військових. За словами омбудсмена Людмили Денісової, порахувати, скільки жертв, нині неможливо, тому що є жорстоко вбиті, або загиблі люди, які теж могли бути жертвами насильства.

Омбудсмен повідомила, що росіяни виявляли ненависть і жорстокість щодо українок.

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"Ці жінки та дівчата розповідають, що коли їх ґвалтували, всі ці виродки говорили про те, що: "Ми зробимо так, щоб ви ніколи не захотіли більше підпускати до себе чоловіків, щоб потім у вас діти ніколи не народжувалися, – додала вона.

За її словами, фіксують багато випадків, коли жінки завагітніли. Зокрема, вона розповіла про 11 таких випадків.

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