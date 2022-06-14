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Російськомовні масово переходять на українську мову через звірства окупантів – Зеленський

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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14 червня, 18:17
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РФ порушує всі закони та міжнародне право, зазначив президент
Володимир Зеленський (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Росія заявляє, що захищає права російськомовних людей на території України, але у більшості міст, які зруйнувала армія РФ, проживали саме російськомовні жителі, і зараз багато хто з них принципово переходить на українську.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції для данських ЗМІ.

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"Російська Федерація впродовж восьми років заходить на ту чи іншу нашу територію військовим шляхом, під дулами автоматів проводить якісь умовні референдуми абсолютно поза законом, поза міжнародним правом. Вам не здається, що це дуже дивно?" – зауважив Глава держави. "А якщо Російська Федерація прийде до вас і скаже: нам здається, що тут хтось ображає двох-трьох людей, які спілкувалися російською мовою, якось не так їх обслуговують у ресторанах або щось не те їм сказали в магазині. Нам байдуже, скажуть російські військові, що ці питання вирішуються в суді або в діалозі – цивілізовано, як у будь-якому суспільстві. Давайте проведемо референдум, скажуть вони. І вони будуть на танках, убиватимуть дітей… Такий формат цивілізованого референдуму? Це виглядає просто як нацизм", – додав Президент.

Він зробив акцент на тому, що російські військові на території України ґвалтують жінок, викрадають дітей, примусово депортують українських громадян до Росії, позбавляючи їх усіх документів і прав.

"Вони придумали собі наратив, нібито вони захищають російськомовних людей, та більшість міст, які вони повністю зруйнували, де немає ні будівель, ні людей, – у більшості цих міст були російськомовні люди. І вони зараз переходять на українську через те, що вони шоковані, як російська армія могла так вчинити з ними", – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що на сьогодні Президент РФ одноосібно вирішує, зупиниться російська армія чи ні. Тому він готовий до перемовин з Володимиром Путіним.

"Якщо Росія хоче закінчити війну – тому що вони в медіа саме так говорять, – вони повинні сісти за стіл перемовин. Стіл перемовин про Україну без України неможливий. Тому ці переговори повинні бути прямі. Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників – мені байдуже. Якщо Російська Федерація готова закінчити війну, а значить, вийти з наших територій, – у будь-який момент до такого формату я особисто готовий", – сказав Володимир Зеленський і додав, що потрібно використовувати всі можливості, щоб закінчити війну, хоч би як було складно.

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