З кожним членом ОПЗЖ розберуся окремо – Данілов

Партію ОПЗЖ рішенням РНБО заборонено в Україні на час дії воєнного стану

Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що з кожним членом партії "Опозиційна платформа – За життя" розбиратимуться окремо. Також він закликав нардепів прискорити процес покарання колаборантів.

Про це Данілов сказав у ефірі телеканалу "Рада".

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Він нагадав, що для колаборантів передбачено кримінальну відповідальність. За його словами, частина депутатів ОПЗЖ "під опікою СБУ", а на решту заводять справи.

"Я хотів би, щоб була спрощена процедура, як під час війни. Але наш законодавець досить демократичний. Нам потрібно проходити демократичну процедуру, щоб довести, що ця людина є колаборантом", – заявив Данілов.

Також він закликав депутатів розробити спрощену процедуру для прискорення покарання колаборантів.

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