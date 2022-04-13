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З кожним членом ОПЗЖ розберуся окремо – Данілов

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 22:03
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Партію ОПЗЖ рішенням РНБО заборонено в Україні на час дії воєнного стану
Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що з кожним членом партії "Опозиційна платформа – За життя" розбиратимуться окремо. Також він закликав нардепів прискорити процес покарання колаборантів.

Про це Данілов сказав у ефірі телеканалу "Рада".

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Він нагадав, що для колаборантів передбачено кримінальну відповідальність. За його словами, частина депутатів ОПЗЖ "під опікою СБУ", а на решту заводять справи.

"Я хотів би, щоб була спрощена процедура, як під час війни. Але наш законодавець досить демократичний. Нам потрібно проходити демократичну процедуру, щоб довести, що ця людина є колаборантом", – заявив Данілов.

Також він закликав депутатів розробити спрощену процедуру для прискорення покарання колаборантів.

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Проросійська партія ОПЗЖ самоліквідувалася

  • Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявив, що партія припиняє свою роботу.
  • 15 березня народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, якому повідомили про підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України, написав заяву про складання депутатського мандату.
  • Також депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяву про свій вихід із депутатської фракції ОПЗЖ.
  • 20 березня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".
  • Також 24 березня на позачерговому засіданні парламенту п’ять народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" вийшли із фракції.

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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
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