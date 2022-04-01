З початку війни Росія насильно вивезла на свою територію 45 тисяч українців

Більшість людей була переправлена ​​в Росію з Маріуполя та околиць

РФ вивозить українців на свою територію / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку військового вторгнення в Україну РФ примусово вивезла на свою територію близько 45 тисяч громадян України. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила віцепрем'єр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Росія офіційно заявляє, що там майже сотні тисяч поїхали. За нашими даними, насправді вивезено, фактично депортовано, близько 45 тисяч з маріупольського напрямку", – сказала Верещук.

З її слів, відстежити шлях переміщення депортованих людей складно.

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"Ми розповсюдили інформацію, що їм робити. Треба звернутися до найближчого консульства, якщо є зв'язок – набрати на короткий номер 1648, будь-яким способом повідомте де ви, щоб ми боролися індивідуально за кожного. Потім ми пишемо офіційний запит і вимагаємо, щоб Червоний Хрест і всі, хто можуть, туди дісталися. Тоді Росія вже не має виходу, мусить пояснювати, де людина і що з нею", – заявила віцепрем'єр.

Безкарною РФ не залишиться

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини Російської Федерації проти України. Українців просять надсилати всі документальні свідоцтва на спеціальну електронну пошту.

Станом на 28 березня 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду через військові злочини російських окупантів в Україні.