З початку війни в Україні загинуло 200 дітей – Денисова

Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо

Щодня кількість загиблих дітей збільшується / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 200 дітей та постраждало 360 дітей.

Про це повідомляє Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова 16 квітня з посиланням на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження.

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"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", – написала вона.

За її словами, загинуло 200 дітей.

Зеленський назвав кількість загиблих українських військових із початку війни

Наразі українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців.

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Зеленський додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що "Трудно сказати, скільки з них виживе".

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