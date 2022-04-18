З початку війни в Україні загинуло 205 дітей

Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо

Щодня кількість загиблих дітей збільшується / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 205 дітей загинули та понад 362 поранені.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора в Facebook.

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"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - пишуть у повідомленні.

Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у:

Донецької області – 117,

Київській – 107,

Харківській – 91,

Чернігівській – 54,

Херсонській – 43,

Миколаївській – 40,

Луганській – 36,

Запорізькій – 23,

Києві – 16,

Сумський – 16,

Житомирській – 15.

Стало відомо, що 2 березня у Харкові внаслідок обстрілу окупантами приміщень Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба загинула 11-річна дівчинка.

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Також відомо про смерть 30 березня 13-річної дівчинки через отримані травми внаслідок обстрілу с. Вільхівка Харківської області.

15 квітня у Вишгородському районі Київської області внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою було поранено 17-річного підлітка.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю", – додали у повідомленні.

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Зеленський назвав кількість загиблих українських військових із початку війни

Наразі українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців.

Зеленський додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що "Трудно сказати, скільки з них виживе".

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