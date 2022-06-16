Шольц, Макрон, Драгі та Йоханніс побачили військові рани Ірпеня (фото, відео)

Європейські лідери відвідали місто під Києвом перед зустріччю із Зеленським

Шольц, Макрон та Драгі відвідали Ірпінь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, а також президент Румунії Клаус Йоханніс відвідали Ірпінь під Києвом. Вони на власні очі побачили наслідки звірств у Бучі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Європейських лідерів зустрічали голова Київської ОДА Олексій Кулеба міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Візит до Ірпіня відбувся перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

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Драгі, Шольц та Макрон в Ірпені. Фото: Reuters

Візит до Києва

Глави Франції, Німеччини та Італії, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі, прибули до України потягом вранці у четвер. Точну дату їхнього візиту заздалегідь не повідомляли з міркувань безпеки.

Відразу ж після прибуття до Києва Макрон сказав, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.

На запитання, чи має Макрон послання для українців, він сказав, що хоче підтримати українців, адже наступні тижні "будуть дуже важкими" .

Також незабаром стало відомо про візит ще одного європейського лідера – президента Румунії Клауса Йоханніса. Він прибув уранці 16 червня, щоб висловити солідарність із Україною.

Нагадаємо, радник голови ВП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драгі проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство у ЄС. Водночас, можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів із Росією.