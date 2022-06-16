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Шольц розповів, які традиції зламала Німеччина заради перемоги України над Путіним

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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16 червня, 19:13
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Німецький лідер запевнив, що ми отримаємо і "Іріс", і установки залпового вогню
У Києві європейські політики вирішували долю Путіна / Фото Reuters/ Колаж "Сьогодні"
У Києві європейські політики вирішували долю Путіна / Фото Reuters/ Колаж "Сьогодні"

Україна отримає від уряду Німеччини не лише оборонну, а й наступальну зброю, щоб не допустити перетасовування кордонів усередині Європи.

В цьому запевнив канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, лідером Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

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Гучна заява

"Німеччина давно зламала свою державну традицію – ми почали постачати Україні зброю. І ми робитимемо це й надалі стільки, скільки Україна матиме потребу. Ми вчимо українських військових користуватися німецькою зброєю – самохідними гаубицями та зенітними установками. Ми також пообіцяли поставити установки "Ірис", які захищатимуть цілі міста від повітряних нападів. Ми також домовилися зі США та Великобританією, що постачатимемо установки залпового вогню", – заявив на галявині у центрі Києва Олаф Шольц.

Також німецький лідер розповів, як у Німеччині захоплюються мужністю українських війн, які протистоять російському агресору.

"Я хочу запевнити вас у підтримці українців у їхній героїчній боротьбі. Викликає захоплення, як українці, мужні солдати, борються з вторгненням Росії. За це я хочу вам, пане президенте, висловити своє захоплення. Разом зі своїм французьким колегою, з прем'єр-міністром Італії та з президентом Румунії ми прибули, щоб висловити це особисто", – завірив Шольц.

Зміна епох

У Берліні зробили висновок, що після вторгнення Москви до незалежної сусідньої країни у світі настала зміна епох.

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"Очевидно, що напад на Україну означає зміну епох, тому що Росія намагається силою пересунути кордони в середині Європи. І це неприпустимо. Тому Німеччина разом з іншими країнами світу з перших днів стала на бік України. Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності. Ми підтримуємо це фінансово великими сумами. У гуманітарному плані, прийнято у Німеччині 800 тисяч біженців. 135 тисяч українських дітей ходять уже до німецьких шкіл", – розповів німецький політик.

Обстановка

  • До Олафа Шольца на сьогодні найбільші претензії щодо недостатньої підтримки України у боротьбі з російським злом.
  • Після відвідування Ірпеня у Київській області Шольц сказав, що дії РФ у війні проти України спрямовані лише на знищення.
  • За два дні до візиту, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF сказав, що голові їхнього уряду настав час чітко визначитися з позицією в цій війні.
  • На початку червня президент Польщі Анджей Дуда прямо заявив Шольцу та Макрону, що з Путіним, як і з Гітлером, нічого розмовляти по 100 годин.

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Ірина Терехович - командир відділення гірсько-штурмового батальйону, позивний - "Незламна". До війни жила в Криму, після анексії виїхала, щоб боротися за Україну. Мати трьох дітей пліч-о-пліч із чоловіками воює на сході країни з 2015 року, пройшла шлях від добровольця до командира протитанкового відділення, зараз керує підрозділом розвідників.
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