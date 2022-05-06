Шольц заявив, що війна в Україні найближчим часом не закінчиться

Росія й надалі продовжує вести повномасштабну агресію

Шольц зазначив, що війна в Україні триватиме/Фото: колаж: "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не досягла в Україні поставлених цілей. Москва демонструє готовність і далі руйнувати нашу країну, тому сподіватися на швидке завершення війни не варто.

Про це він заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

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Шольц зазначив, що Київ попросив деякі країни стати гарантами майбутнього миру і додав, що це теж питання, про яке "ми дуже конкретно говоримо з Україною".

"Використання військ і техніки, що демонструється Росією, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, щоб ми всі разом наполягали на тому, щоб зараз гармати мовчали, щоб Росія вивела свої війська. І щоб між Україною і Росією було досягнуто рішення шляхом переговорів", — заявив Шольц.

Своєю чергою Петро Фіала сказав, що його велике бажання, щоб Чехія під час головування в Раді ЄС у другому півріччі цього року могла провести саміт про післявоєнне оновлення України.

"Звичайно, щоб це бажання збулося, потрібно, щоб війна і бойові дії закінчилися, але, на жаль, це все ще нереально", — зазначив політик.

Фіала наголосив, що Росія щодня робить неймовірні жахи.

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"Навіть ті, хто боявся агресивних дій Росії, ніколи не уявляли, що такі військові злочини можуть статися", — сказав Фіала.

Арестович оцінив можливість ядерної війни

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що вага ядерної зброї перебільшена.

Він зізнався, що вважає розмови Кремля про застосування ядерної зброї "більше медійною штукою".

"Ну ось дивіться, зруйнування в Маріуполі такі, ніби по ньому використали п’ять-шість тактичних зарядів щонайменше. Але наші сили протистоять, б’ється Маріуполь, влада не здається".

Арестович провів аналогію, мовляв, окопаним українським військам ядерна зброя за силою ураження, неначе потужний авіаційний удар.

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"Наразі війська під Ізюмом отримують по п’ять авіаударів на день, тобто вони не зламаються, народ також. А далі що? Тільки хіба що масувати ці удари, бо поодинокі нічого не дадуть".

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