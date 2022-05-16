Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Перемога на Євробаченні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Шуфрич назвав три причини від'їзду з України

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 травня, 21:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Народний депутат наполягає, що мав "всі законні підстави" для виїзду до ЄС
Нестор Шуфрич підтвердив свій від'їзд за кордон
Нестор Шуфрич підтвердив свій від'їзд за кордон / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат, член депутатської групи "Платформа за життя та мир" (колишня фракція ОПЗЖ) Нестор Шуфрич особисто підтвердив, що перебуває за межами України. Він назвав причини від'їзду за кордон, а також термін свого повернення.

Шуфрич у коментарі "Радіо Свобода" розповів, що 13 травня вперше за три місяці війни перетнув державний кордон, і запевнив, що мав на те "всі законні підстави".

Реклама

"По-перше, я – батько трьох неповнолітніх дітей (3-х, 5-ти і 9-ти років). По-друге, я оформив виїзд у встановленому для воєнного часу порядку. За цей час, що перебуваю за кордоном, матиму консультацію лікаря для однієї зі своїх дітей, а також планую відвідати дві країни ЄС. Повернуся до 23 травня включно. Не для того я був в Україні три місяці війни, щоб зараз втекти", – сказав він.

Окрім того, депутат наголосив, що за увесь час повномасштабної війни в Україні, відвідав усі пленарні засідання Верховної Ради, крім одного, коли він брав офіційний лікарняний через погане самопочуття.

Нагадаємо, керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук 16 травня повідомив, що народний депутат Нестор Шуфрич залишив Україну. Начальник ОВА також зазначив, що кілька місцевих депутатів від ОПЗЖ ховаються від мобілізації.

Telegram-канал "Бабель" повідомив, посилаючись на джерело в колишній фракції ОПЗЖ, що Шуфрич поїхав на тиждень до "трьох малолітніх дітей" в Угорщину і повернеться до наступного пленарного засідання парламенту.

Реклама

Депутатам з ОПЗЖ порадили піти з Ради

Нардепи з фракції "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої була зупинена, створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир". Головою групи став Юрій Бойко, який раніше очолював фракцію ОПЗЖ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що депутатам від ОПЗЖ потрібно не перейменовувати свою партію, а вибачитися перед українцями і піти з парламенту.

"Їм треба піти дуже швидко з Верховної Ради, тому що наші війська їх звідти винесуть уперед ногами, і не факт, що живими", – наголосив Данілов.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Опитування
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 27700
Особовий склад
2
Літаки 200
Літаки
3
Гелікоптери 165
Гелікоптери
4
Танки 1228
Танки
5
ББМ 2974
ББМ
6
Артилерія 577
Артилерія
7
Засоби ППО 89
Засоби ППО
8
РСЗВ 195
РСЗВ
9
БПЛА 427
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2101
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Віддав життя, рятуючи побратимів… Микола Володимирович Цюрик - солдат ЗСУ з міста Камінь-Каширський, Волинь. На війні - з перших днів. Загинув під час бойового завдання: дав можливість побратимам відступити, прикривши їх від ворога. Його так шанували в рідному містечку, що оголосили триденну жалобу. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29914.6

Binance Coin (BNB)

300.11

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

67.83

Theta (THETA)

1.35

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,38 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.38

Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти