Шуфрич назвал три причины отъезда из Украины

Народный депутат настаивает, что имел "все законные основания" для выезда в ЕС

Нестор Шуфрич подтвердил свой отъезд за границу / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат, член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" (бывшая фракция ОПЗЖ) Нестор Шуфрич лично подтвердил, что находится за пределами Украины. Он назвал причины отъезда за границу, а также сроки своего возвращения.

Шуфрич в комментарии "Радио Свобода" рассказал, что 13 мая впервые за три месяца войны пересек государственную границу, и заверил, что имел на то "все законные основания".

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"Во-первых, я – отец трех несовершеннолетних детей (3-х, 5-ти и 9-ти лет). Во-вторых, я оформил выезд в установленном для военного времени порядке. За это время, нахожусь за границей, буду иметь консультацию врача для одного из своих детей, а также планирую посетить две страны ЕС. Вернусь до 23 мая включительно. Не для того я был в Украине три месяца войны, чтобы сейчас бежать", – сказал он.

Кроме того, депутат подчеркнул, что за все время полномасштабной войны в Украине посетил все пленарные заседания Верховной Рады, кроме одного, когда он брал официальный больничный из-за плохого самочувствия.

Напомним, руководитель Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук 16 мая сообщил, что народный депутат Нестор Шуфрич покинул Украину. Начальник ОВА также отметил, что несколько местных депутатов от ОПЗЖ скрываются от мобилизации.

Telegram-канал "Бабель" сообщил, ссылаясь на источник в бывшей фракции ОПЗЖ, что Шуфрич уехал на неделю к "трем малолетним детям" в Венгрию и вернется к следующему пленарному заседанию парламента.

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Депутатам из ОПЗЖ посоветовали уйти из Рады

Нардепы из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", деятельность которой была приостановлена, создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Главой группы стал Юрий Бойко, ранее возглавлявший фракцию ОПЗЖ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что депутатам от ОПЗЖ нужно не переименовывать свою партию, а принести извинения перед украинцами и уйти из парламента.