Синоптики попередили про погіршення погоди у деяких регіонах

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, у яких областях краще без парасольки на вулицю не виходити

В Україну прийшла негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 26 червня, підготовлений синоптиками, засмутить мешканців кількох регіонів. Так, у деяких областях очікуються дощі з грозами. Водночас температура повітря вдень буде сприятливою. У Києві та області буде без опадів, стовпчики термометрів наблизяться до 29-градусної позначки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода в регіонах та Києві сьогодні, 26 червня

На заході України, а також у Житомирській та Вінницькій областях, у неділю нічна температура становитиме 14-16 тепла. Вдень буде спекотно – 26-28 градусів. Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/сек.

У південних областях буде дощова погода та грози. У Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях уночі 16-18 тепла, вдень 24-26. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У центрі також очікуються дощі з грозами. У Черкаській, Дніпропетровській та Полтавській областях нічна температура 15-17 тепла, вдень до 28 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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На півночі України синоптики прогнозують спеку без опадів. У Сумській та Чернігівській областях уночі повітря прогріється до 14-16 градусів, вдень 26-28. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Донецькій та Луганській областях синоптики обіцяють дощі з грозами. У Харківській – без опадів. Нічна температура 14-16 тепла, вдень до 28 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в неділю вночі очікується 16-18 градусів, удень 27-29. Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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У деяких областях йтиме дощ

У МОЗ попередили про ризики через спеку

У Центрі громадського здоров'я МОЗ попередили, що особливо важко переносять спеку гіпертоніки та люди із захворюваннями серця: у них у цей час частішає серцебиття, розширюються периферичні судини, набрякають ноги, зростає ймовірність утворення тромбів.

Також українцям порадили у спеку в жодному разі не залишати дітей одних у машині. Діти більш вразливі до теплових ударів, ніж дорослі та їх перегрів настане у 3-5 разів швидше.

Крім того, ветеринарка Лідія Лободіна дала поради, як допомогти тваринам пережити 30-градусну спеку.