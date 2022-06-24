Синоптики розповіли, які регіони затоплять дощі

Новини – прогноз синоптиків, якою буде погода в Києві та Україні 24 червня 2022 – Segodnya.ua

В Україну прийшла негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 24 червня, підготовлений синоптиками, засмутить мешканців кількох регіонів. Так, у деяких областях очікуються дощі з грозами. Тому необхідно взяти з собою парасольку на прогулянку. Також прогнозують перший рівень небезпеки – жовтий. Температура повітря вдень буде сприятливою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в регіонах та Києві сьогодні, 24 червня

У південних, східних, більшості центральних та Сумській областях, вночі та на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі вдень та грози, в окремих районах буде град і шквали вітру до 15-20 м/с.

На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 10-15°С, на півдні Одеської області до 18°С, вдень 21-26°С, на Закарпатті до 29°С.

До того ж, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні – грози, град та сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Також буде перший рівень небезпеки – жовтий.

У Києві та області день мине без опадів. Вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 13-16°С, а вдень 24-26°С.

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У деяких областях йтиме дощ

У столиці та області буде без опадів

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але й у спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам докладний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

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