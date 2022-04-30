Співпрацював з окупантами: меру Бурині оголосили підозру в держзраді

Незабаром суд обере запобіжний захід

Правоохоронці затримали мера Бурини та його соратників. Колаж "Сьогодні"

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру міському голові Бурині, його заступнику та депутату міської ради. Вони підозрюються у співпраці з РФ під час тимчасової окупації на Сумщині.

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

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Тріо підозрюваних під час захоплення Буринської громади російськими військами погодилися на співпрацю з державою-агресором. Їм інкримінують співпрацю з ворогом та матеріальне забезпечення його збройних формувань.

"Підозрювані здійснювали інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку дій держави-агресора. Також вони забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування", – йдеться у повідомленні.

На цей момент правоохоронці затримали мера та його соратників. Незабаром суд обере їм запобіжні заходи.

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Чиновника "Енергоатому" затримали за співпрацю з окупантами

На Рівненщині СБУ затримала директора з персоналу НАЕК "Енергоатом" Олега Бояринцева за підозрою у державній зраді. Про це повідомив представник колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна.

Бояринцев був затриманий на кордоні Львівської та Рівненської області на блокпосту.

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