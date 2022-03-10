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Спецоперація, біологічна зброя та Путін – жертва: "нейтральний" Китай поширює пропаганду Кремля

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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10 березня, 11:12
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Повідомлення китайських ЗМІ показують справжні наміри Пекіна
Китай створює видимість нейтралітету, але демонструє підтримку Росії. Фото: колаж "Сьогодні"
Китай створює видимість нейтралітету, але демонструє підтримку Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Китай демонструє нейтралітет у питанні війни в Україні, проте у його діях можна побачити підтримку Росії. Про це повідомляє Пекінське бюро CNN у четвер, 10 березня.

"У публічних заявах і на міжнародних самітах керівництво Китаю намагалося зайняти нейтральну позицію щодо війни в Україні, не засуджуючи дії Росії і не виключаючи можливості Пекіна виступити посередником у прагненні миру. Але в той час як його міжнародні повідомлення змушують багатьох гадати про справжні наміри Пекіна, більшість його внутрішніх засобів, висвітлюють російське вторгнення, розповідає зовсім іншу історію", – йдеться у повідомленні.

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Як зазначає видання, для 1,4 мільярда жителів Китаю місцевими ЗМІ подається вторгнення Росії в Україну як "спеціальна військова операція", просуваються наративи Кремля про те, що США нібито фінансують створення біологічної зброї в Україні, а президент Росії Володимир Путін є жертвою, яка захищає обложену Росію.

"Щоб розповісти цю історію, великі державні новинні агентства, які домінують у цензурі медіа-просторі Китаю, що жорстко піддається, в основному повторюють статті російських державних ЗМІ або інформацію від російських офіційних осіб", – інформує CNN.

Аналіз CNN розглянув майже 5000 повідомлень у соціальних мережах від 14 китайських державних ЗМІ протягом перших восьми днів російського вторгнення, розміщених на китайській платформі Weibo, схожій на Twitter. Аналіз показав, що з більш ніж 300 найпопулярніших постів про події в Україні майже половина була явно проросійською з використанням цитат російських чиновників або з інформацією з підконтрольних Москві ЗМІ.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Китай є найбільшим постачальником в Росію електроніки з огляду на третину свого напівпровідникового імпорту та більше половини комп'ютерів та смартфонів. При цьому Пекін виступив проти дедалі серйозніших санкцій, які США вчинили щодо Росії у відповідь її вторгнення в Україну.

Також ми інформували, що Китай відкинув односторонні санкції щодо Російської Федерації через ситуацію в Україні.

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