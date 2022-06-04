Стефанчук запросив у Німеччини підводні човни

Голова Верховної Ради наголосив на важливості швидких поставок сучасної зброї

Голова Верховної Ради заявив, що Україна готова стати оборонним східним кордоном усієї Європи. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з федеральним міністром оборони Німеччини Крістіною Ламбрехт, де сторони, зокрема, обговорили надання зброї нашій країні.

Про це повідомила пресслужба Апарату ВРУ.

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Серед іншого Руслан Стефанчук наголосив на важливості швидкого постачання Україні саме сучасної зброї.

"Це питання виживання України як держави, питання захисту мого народу, питання цілісності української держави. Кожний день, який проходить із моменту ухвалення рішення до його імплементації, забирає в України найкращих синів і дочок. Тому поставки найновітнішої техніки до України – це питання прискорення нашої спільної перемоги", – сказав він.

Зокрема, голова ВРУ зазначив, що розраховує на те, що системи IRIS-T у "найкоротші терміни" зможуть бути поставлені до України та захищати українські міста від нальотів російської авіації та ракетних обстрілів.

"Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", – заявив Стефанчук.

Своєю чергою Крістіна Ламбрехт висловила захоплення майстерністю українських солдатів, які проходять зараз навчання в Ідар-Оберштайні:

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"Я була вражена їхньою мужністю, їхнім бажанням навчитися. Я так само дякую за нашу співпрацю. Ми й надалі робитимемо все, щоби підтримувати Україну – і не тільки в цей час, а й довгостроковій перспективі, тому що добре освічена, добре навчена армія – це гарантія безпеки майбутнього і вашої країни, й інших".

Зустріч Руслана Стефанчука з Крістіною Ламбрехт. Фото – пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Нагадаємо, Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, де закликав його збільшити військову підтримку Києва.

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