У Німеччині закінчилися запаси зброї для постачання Україні – міністр оборони ФРН

Зі складів Бундесверу вже вивезли все озброєння, яке ФРН могла віддати нашій країні для боротьби з окупантами. Проте зупиняти військову допомогу іноземні чиновники не збираються

Німеччина віддала всю зброю із запасів країни / Фото: Колаж: Сьогодні

На складах Збройних сил Німеччини, закінчилася зброя, яку країна могла віддати Україні для війни проти РФ Проте промисловість Німеччини продовжить постачати ЗСУ.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв'ю Аugsburger Аllgemeine.

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Ламбрехт запитав, чи прислухається Німеччина до заклику генсека НАТО Єнса Столтенберга більше допомагати Україні зброєю. У відповідь чиновник зізналася, що ФРН виснажила запаси зброї.

"Звичайно, ми всі покликані підтримати Україну в її мужній боротьбі. Проте я маю бути чесною і сказати, що ми досягли межі в поставках із запасів Бундесверу. Бо війська (Німеччини, – Ред.) повинні залишатися в змозі гарантувати оборону країни та альянсу ( НАТО, – Ред.)", – сказала вона.

Ламбрехт додала, що Німеччина все одно допомагатиме Україні. Наразі вони вирішують, які постачання може забезпечувати промисловість країни безпосередньо. Ймовірно, йдеться про зброю, але цього Міністр оборони не уточнила.

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