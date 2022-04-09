У Німеччині закінчилися запаси зброї для постачання Україні – міністр оборони ФРН

На складах Збройних сил Німеччини, закінчилася зброя, яку країна могла віддати Україні для війни проти РФ Проте промисловість Німеччини продовжить постачати ЗСУ.
Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв'ю Аugsburger Аllgemeine.
Ламбрехт запитав, чи прислухається Німеччина до заклику генсека НАТО Єнса Столтенберга більше допомагати Україні зброєю. У відповідь чиновник зізналася, що ФРН виснажила запаси зброї.
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"Звичайно, ми всі покликані підтримати Україну в її мужній боротьбі. Проте я маю бути чесною і сказати, що ми досягли межі в поставках із запасів Бундесверу. Бо війська (Німеччини, – Ред.) повинні залишатися в змозі гарантувати оборону країни та альянсу ( НАТО, – Ред.)", – сказала вона.
Ламбрехт додала, що Німеччина все одно допомагатиме Україні. Наразі вони вирішують, які постачання може забезпечувати промисловість країни безпосередньо. Ймовірно, йдеться про зброю, але цього Міністр оборони не уточнила.
Відносини України та Німеччини
- Німеччина готова стати гарантом безпеки України. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц президентові України Володимиру Зеленському, пише Reuters.
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН підтримує посилення військової допомоги українському уряду. За її словами, Німеччині довелося змінити курс на 180 градусів, тому що Україна потребувала військової підтримки.
- 3 квітня посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр роками плів павутину контактів з Росією і не збирається змінювати свою політику після того, як РФ вторглася до нашої країни.
- 5 квітня російський опозиційний громадський діяч Альфред Кох заявив, що після звірств окупантів у Бучі, міністра оборони Німеччини Крістіну Ламбрехт можуть відправити у відставку через гальмування постачання озброєння Україні.