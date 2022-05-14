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Україна назавжди від'єдналася від енергосистеми з РФ та Білоруссю – Шмигаль

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 травня, 22:43
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Зараз Росія знову намагається використати енергетичний вплив як зброю
Денис Шмигаль розповів, що Україна від'єдналася від енергосистеми з Росією та Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"
Денис Шмигаль розповів, що Україна від'єдналася від енергосистеми з Росією та Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна назавжди від'єдналася від енергосистеми з Росією та Білоруссю. РФ знову намагається використати енергетичний вплив як зброю. Зараз важливо, щоб нафтове та газове ембарго з'явилося вже у наступних санкційних пакетах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає "Голос України".

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"Росія знову намагається використати енергетичний вплив як зброю", – сказав Шмигаль.

Так прем'єр-міністр прокоментував зупинку РФ постачання газу до Польщі та Болгарії, додавши, що такі ж погрози вже лунають і в бік Фінляндії, яка взяла курс на вступ до НАТО.

Агенти Кремля в ЄС блокують нафтове ембарго – Устенко

Деякі європейські країни не хочуть вводити ембарго на російську нафту з 6-го пакету санкцій ЄС. Про це добре знають в Україні й знають приховані причини, чому це відбувається.

Ці причини назвав радник президента України, економіст Олег Устенко ведучим Максиму Сікорі та Юрію Бібіку в ефірі проєкту "Україна разом" на каналі "Україна 24" .

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"Є кілька пояснень. Перше – це вузьке бачення ситуації. Інша проблема – це суто бізнес-інтереси. І третя можливість, яку не можна виключати, – це приховані інтереси. Тут поле досить велике. У деяких відомствах країн світу працюють люди з російською освітою", – каже Устенко.

Економіст уточнив, що деякі дипломати навчалися в РФ, а це не завжди може грати на руку громадянам тих країн, де такі чиновники працюють. Швидше, гратиме на руку тих, хто ухвалює державні рішення.

Устенко запевнив, що в Україні знають, як працювати далі й що з цим робити, а проблематика ембарго відстежується щодня. Наприклад, він навів у приклад ситуацію, що склалася минулого тижня, коли судно з російською нафтою не пропустили у Швеції.

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"Ми вважаємо, що воно (ембарго) має бути введене негайно. Ми не можемо допустити шестимісячного періоду, щоб у цей час світ безкарно купував російську нафту. Президент Зеленський досить чітко артикулював, що ті, хто її купує, просто переказують кошти на воєнні злочини Росії на українській землі", – каже радник президента.

Устенко нагадав, що воєнні злочини не мають строку давності. Україна фіксує всі злочини, що скоює РФ на нашій території.

"Може, не через місяць чи два, навіть не через рік, а через десятиліття, але ми знайдемо всіх, хто фінансував геноцид проти нас. Ми розуміємо, як діяти щодо ембарго. У нас навіть жорсткіший варіант щодо ембарго. Російська Федерація не отримає жодної копійки за свою нафту", – запевнив Устенко.

Щодо газу, за словами Устенка, ситуація дещо складніша. Але сконцентруватися варто саме на нафті, адже РФ отримує мільярд доларів на день, продаючи нафту. За газ РФ щодня отримує близько 400 млн доларів.

"Ті країни, які вважають, що отримають привілеї, не запроваджуючи ембарго, постраждають після того, як буде запроваджено альтернативний варіант ембарго. Він уже обговорюється на практиці, вже був витік інформації в американській пресі з цього приводу. Скоро ми побачимо, як це буде", – попередив економіст противників ембарго.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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