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Україна попросила Польщу та країни Балтії закрити кордони з Білоруссю та Росією

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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31 березня, 10:42
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Закриття кордонів заблокує постачання товарів до Росії
Україна звернулася до Польщі та країн Балтії з проханням закрити кордони з Білоруссю та РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна звернулася до Польщі та країн Балтії з проханням закрити кордони з Білоруссю та РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна веде переговори з Польщею про закриття кордонів із Білоруссю, а також просить країни Балтії одночасно закрити кордони із Білоруссю та РФ. Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця в ефірі національного телемарафону.

За словами посла, Україна веде переговори з урядом Польщі і, зокрема, Міністерством інфраструктури про те, щоб країна закрила кордони, навіть якщо таке рішення не буде ухвалено на рівні Євросоюзу.

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Дещиця також повідомив, що Україна звернулася до Литви, Латвії та Естонії із проханням одночасно закрити кордони з Росією та Білоруссю.

"Я думаю, що це рішення буде ухвалено. Тоді не доведеться чекати Європейського союзу, і ми заблокуємо повністю будь-які доставки до Росії", – сказав посол.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що на польсько-білоруському кордоні активісти блокували рух російських та білоруських фур, що перевозили підсанкційні товари до РФ.

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Також ми інформували, що п'ять країн Заходу вирішили вислати російських дипломатів за шпигунство.

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