Україна запропонувала спосіб санкційного тиску на росіян, який може негайно припинити війну

В дорожній карті визначені категорії громадян РФ, санкції проти який стануть найболючішими

Група Єрмака-Макфола розробила пропозиції щодо персональних санкцій проти росіян. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила дорожню карту індивідуальних санкцій проти росіян. У документі визначені категорії людей, щодо яких мають ввести обмеження першочергово. Серед них, насамперед, олігархи, які можуть вплинути на припинення війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Завданням індивідуальних санкцій стане посилення тиску на керівні еліти режиму. В результаті ці обмеження повинні сприяти припиненню війни Росії проти України.

"Група пропонує накласти санкції на тих осіб, щодо яких це можна зробити найшвидше та найефективніше. Тобто передбачається обирати категорії осіб, персональні санкції демократичного світу проти яких стануть найболючішими", – йдеться в повідомленні.

Хто підпаде під санкції

У запропонованій Україною дорожній карті є такі категорії підсанкційних осіб (у порядку пріоритетності):

олігархи,

найвищі урядовці,

ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями,

російські пропагандисти,

керівництво політичних партій,

члени сімей та довірені особи всіх цих людей.

Також запропоновано розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів.

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Кількість потенційних кандидатів на потрапляння під санкції становить не менше 12 тисяч фізичних і 3 тисячі юридичних осіб. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes.

Хто з олігархів має першочергово опинитися в списку

На думку групи Єрмака-Макфола, особливу увагу слід приділити тим олігархам, які наразі змогли уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях. Наприклад, це Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю" та інших великих активів, Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу" та інших великих активів, Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній "Трансойл", "Трансмашхолдинг" тощо.

Ключовими санкційними механізмами мають стати:

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заморожування активів,

заборона на в’їзд до країн санкційної коаліції,

припинення повноважень у західних компаніях.

Важливим є залучення максимальної кількості країн до санкційної коаліції: якщо особа потрапила під санкції в одній юрисдикції, це має відбутися і в усіх інших юрисдикціях. При цьому наголошується на ролі українського уряду в ухваленні будь-яких рішень щодо запровадження обмежень.

Також, на думку групи, будь-які спроби найвищих державних службовців, керівників корпорацій та членів правління, пропагандистів і членів політичних партій передати майно членам своїх сімей чи довіреним особам необхідно ретельно відстежувати та припиняти, а будь-яка допомога в передачі чи отриманні таких активів має бути підставою для накладення санкцій.

Цю дорожню карту, як і попередні напрацювання групи Єрмака-Макфола передано всім ключовим особам, які впливають на ухвалення відповідних рішень.

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