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Україна впровадила свою агентуру до російської армії – розвідка

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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25 березня, 17:40
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Розвідка добре обізнана про всі кроки російських військових та їх пересування і оперативно реагує на ситуацію
Розвідка України впровадила своїх агентів в армію РФ
Розвідка України впровадила своїх агентів в армію РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Однією з запоруок ефективності українських військ у нинішній війні є ефективна розвідка. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню The Nation.

За словами Буданова, одним з ключів до ефективності українських сил у поточному конфлікті є збір розвідданих. Він заявив, що від початку українці були готові.

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"У нас багато інформаторів у російській армії, не тільки в російській армії, а й у їхніх політичних колах та в їхньому керівництві. У листопаді ми вже знали про наміри росіян, і ви бачите, що все вийшло. Щодо дати, то вона змінювалася кілька разів", – розповів він.

Буданов також зазначив, що українці відслідковували чеченські сили, що воюють на боці Росії на території України, використовуючи їхні мобільні телефони та джерела агентурної розвідки.

"У нас у Чечні багато інформаторів. Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших агентів. Коли почалася війна, Росія зазнала багато втрат. При цьому більшість з окупантів навіть не встигла дістатися Києва", – розповів Кирило Буданов.

Він також зазначив, що його відомство відстежило контингент чисельністю близько 25 тисяч чеченців з початку війни.

Дані розвідки

  • Ворог використовує систему Open-Source Intelligence. Вперше термін OSINT був використаний військовими та розвідувальними службами для позначення збору стратегічно важливої, але загальнодоступної інформації щодо національної безпеки.
  • Коли користувач ділиться якоюсь інформацією в умовному Twitter – вона може стати зброєю для російської армії.
  • Агентурна розвідка повідомила, що за маршрутом одного з гуманітарних коридорів російські окупанти готуються до захоплення гуманітарної колони.
  • Військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомляла, що російсько-окупаційні війська досягли мінімального прогресу. Їм не вдалося взяти в кільце Київ та Миколаїв.
  • Також розвідка повідомляла, що росіяни намагаються оточити сили ЗСУ на сході країни та замкнути кільце одночасним просуванням з боку Харкова та Маріуполя.

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