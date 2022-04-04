Українці закликали CNN не розповсюджувати фейки РФ про захисників Маріуполя

Українські політики, промисловці та бізнесмени закликали видання CNN припинити брати участь у поширенні російської дезінформації про захисників Маріуполя. Відкритий лист підписали понад 200 публічних осіб.

Про це повідомляє полк "Азов" у своєму Telegram-каналі.

"Тоді, як мирні українські міста щоденно нищать росіяни, українцям чомусь доводиться продовжувати пояснювати світовій спільноті зрозумілі речі… Увесь світ тепер ясно бачить і усвідомлює, що справжні нацисти розстріляли людей у Бучі, замордували у Гостомелі, ґвалтували в Ірпені, нищать все живе у Маріуполі. Бійці ж полку Азов продовжують захищати Маріуполь та протистояти справжньому нацизму 21 століття", – написав "Азов".

"Ми, українські політики різних ідеологічних поглядів, промисловці і бізнесмени звертаємося до CNN. Ми вдячні за те, що ви показуєте правду про війну в Україні і пояснюєте своїй аудиторії маніпуляції Кремля. Водночас ми хотіли б вказати на ключові антиукраїнські хитрі прийоми Росії, які вона використовує для західної аудиторії. На нашу думку, автори і аудиторія CNN частково стали об‘єктом токсичних дезінформаційних атак Кремля.

Оголошуючи свою жорстоку і руйнівну війну, Володимир Путін назвав її метою "демілітаризацію" і "денацифікацію". Росія скидає бомби на мирні українські міста для того, щоб зупинити геноцид російськомовних мешканців неонацистами, – каже Путін. Прикладом таких неонацистів російська влада називає полк Національної Гвардії Азов. Ми закликаємо CNN бути дуже уважними, коментуючи тему Азов. Як справедливо кажуть у своїй колонці оглядачі CNN, Tara John and Tim Lister, це улюблена мішень російської пропаганди. Але на нашу думку, шановані оглядачі самі частково стали об‘єктом такої пропаганди. Про що йдеться?

По-перше. Йдеться про свідому плутанину між полком Національної гвардії Азов і партією Національний корпус. Правдою є те, що колишні командири Азова після закінчення військової служби створили партію. До неї увійшли деякі ветерани Азова. Полк Азов не є крилом партії. Це частина Національної гвардії України під управлінням Генерального штабу і вищого військового командування України.

По-друге. Автори наводять цитату політика Андрія Білецького від 2010 року, коли він начебто закликав до "хрестового походу білої раси". Ця цитата вперше пролунала від міністра закордонних справ Сергія Лаврова у 2015 для пояснення російської агресії. З того моменту її використовують різні медіа, зокрема авторитетна газета Guardian, на яку спирається CNN. Водночас єдиним живим свідком такої заяви Білецького є пан Лавров. Немає жодних інших свідчень, що лідер Національного корпусу справді коли-небудь таке говорив. Той самий Лавров зараз стверджує, що Росія не веде війну проти України.

По-третє. Автори CNN стверджують, що "азовський рух" був фінансований не лише державою, але й олігархом Коломойським, на якого США наклали санкції. Фактом є те, що олігарх Коломойський справді підтримував деякі добровольчі об‘єднання але серед них не було полку "Азов". У цьому контексті Росія використовує прізвище Коломойського, розуміючи, що це дає додаткової токсичності саме для американської аудиторії.

Отже, ми маємо справу не з випадковими неточностями, а з умілими дезінформаційними наративами, які б‘ють по найбільш болючих точках Заходу з єдиною метою ослабити військову і політичну допомогу Україні. Ми закликаємо CNN принести вибачення військовим і зняти з сайту колонку, що містить грубі пересмикування. Поширення такої інформації завдає болю родинам військових, які вже загинули або зараз перебувають у повному оточенні в Маріуполі. Це також деморалізує супротив України"