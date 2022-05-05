Українські військові знищили 24 700 окупантів і 1092 танки

Найбільші втрати противника спостерігалися на Попаснянському напрямку

Російські окупанти вже втратили 24 700 особового складу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну вже втратили 24 700 людей особового складу та 196 літаків.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 24 700 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1092 (+15) од.;

бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од.;

артилерійських систем – 499 (+8) од.;

РСЗВ ‒ 169 (+6) од.;

засобів ППО ‒ 83 (+2) од.;

літаків – 196 (+2) од.;

гелікоптерів – 155 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1907 (+40) од.;

кораблів/катерів ‒ 10 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 312 (+9);

спеціальної техніки ‒ 38 (+0);

крилатих ракет ‒ 89 (+2).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Попаснянському напрямку.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.

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Фото – Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, The New York Times, посилаючись на американських чиновників, написала, що США надали Україні розвідувальні дані про російські підрозділи, що допомогло ліквідувати багатьох ворожих генералів під час війни.

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