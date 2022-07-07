Укргідрометцентр назвав області, де пройдуть грози

Синоптики розповіли, яка погода буде у четвер

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в четвер 7 липня очікується спекотна погода, кажуть синоптики. У деяких областях прогнозуються грози, в решті мінлива хмарність. Детальний прогноз погоди повідомив "Укргідрометцентр".

Якою буде погода у регіонах та Києві сьогодні, 7 липня?

Реклама

У західних областях трохи спаде спека, температура повітря вночі 12-15 градусів, удень 23-26 градусів. Мінлива хмарність, можливі грози у Закарпатській, Вінницькій областях.

На півдні вночі 18-21 градус, вдень до 33 градусів спеки. В Одеській та Миколаївській областях можлива гроза, у Херсонській мінлива хмарність.

На сході та у центрі вночі від 14 до 20 градусів, вдень 31-33, а в Харківській області 33-34 градуси. У Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях можливі дощі та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Реклама

На півночі країни вночі 16-18 градусів, удень 23-26. На Чернігівщині також дощі.

У Києві 7 липня можливий дощ. Температура вночі 16-18°, вдень 22-24 градуси.

Реклама

Чим небезпечні перепади погоди

Зміна погоди може викликати різні нездужання та розлади у тих людей, які є метеозалежними. Часто з'являється підвищена стомлюваність у втрати фізичних сил, а й у спаді розумової діяльності.

Перепади погоди можуть викликати головний біль, перепади артеріального тиску, запаморочення. У такі дні краще обмежити активну фізичну діяльність.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року. Також нагадаємо, хто схильний до метеозалежності.