Встановлено кількість жертв бомбардування драмтеатру Маріуполя – 300 осіб

У драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей. Про це повідомляє в Telegram-каналі Маріупольська міська рада.
"У драматичному театрі Маріуполя в результаті бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. До останнього не хочеться вірити в цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі в момент цього терористичного акту, говорять про зворотнє", – йдеться у повідомленні.
У міськраді додали, що до останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися, але слова тих, хто був усередині будівлі в момент цього терористичного акту, говорять зворотнє .
Ситуація у Маріуполі
- 25 березня експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його до заручників замість того, щоб вони випустили з Маріуполя дітей.
- У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.
- Крім того, в Маріуполі окупанти в гучномовці оголошують брехливу інформацію про те, що Запоріжжя не приймає вимушених переселенців і людям нібито треба їхати до Росії.
- 9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали як мінімум 17 людей – породіллі та персонал. Вибухи практично знищили будинки.
- Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною. То була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де знаходилися медики та вагітні.
- У Маріуполі від рук російської армії загинула гімнастка Катерина Дяченко, 2011 року народження.