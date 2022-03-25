Встановлено кількість жертв бомбардування драмтеатру Маріуполя – 300 осіб

Під час бомбардування Маріуполя, у драмтеатрі переховувалося близько тисячі мирних жителів, будівля використовувалась як бомбосховище

Через ворожий обстріл загинули сотні жителів міста / Фото: Колаж: Сьогодні

У драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей. Про це повідомляє в Telegram-каналі Маріупольська міська рада.

"У драматичному театрі Маріуполя в результаті бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. До останнього не хочеться вірити в цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі в момент цього терористичного акту, говорять про зворотнє", – йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що до останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися, але слова тих, хто був усередині будівлі в момент цього терористичного акту, говорять зворотнє .

Ситуація у Маріуполі