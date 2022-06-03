Збільшення ліміту на продаж палива та евакуація українців — ці та інші події 3 червня

Одна з АЗК збільшила ліміт на продаж палива до 40 літрів, а "Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

Важливі події 3 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 3 травня, в Україні одна з АЗС збільшить ліміт на продаж палива. Крім цього, сьогодні "Укрзалізниця" продовжить вивозити людей єдиним евакуаційним потягом.

Одна з АЗК збільшила ліміт на продаж палива до 40 літрів

АЗК "WOG" збільшує ліміти відпуску пального для готівкових клієнтів до 40 л на добу, але винятково в бак авто. Нові правила відпуску пального вступають в дію 3 червня.

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Як повідомили в пресслужбі АЗК, для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки PRIDE.⠀

Відповідно до оновлених правил встановлюються наступні ліміти:

20 л пального на добу — при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE.

40 л пального на добу — при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку.

40 л пального на добу — при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.

Слід зазначити, що заправка однієї автівки з кількох карток PRIDE за один візит заборонена.

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Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу по талонах, а за паливними картками — індивідуально, відповідно до ліміту самої картки.

З 3 червня відпуск пального дозволений виключно в бак авто, відпуск пального в каністри можливий тільки для спецтранспорту за окремим погодженням.

"Вказані зміни реалізуються з метою забезпечення рівних умов доступу до пального всім клієнтам, щоб зменшити необхідність повторних заправок авто та черг на АЗК, а також мінімізувати спроби спекуляцій з пальним", — повідомили у WOG.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 3 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

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Розклад евакуаційних поїздів на 3 червня:

16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

Час відправлення може змінюватися.

Голова Африканського Союзу та Путін говоритимуть про загрозу голоду

У п’ятницю, 3 червня, президент Сенегалу Макі Салл, який також очолює Африканський Союз, проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Представник Африки намагатиметься переконати господаря Кремля в необхідності розблокувати українські порти та звільнити прохід по морю для запасів "зерна та добрив".

Зустріч голови Африканського Союзу з Путіним відбудеться в російському курортному місті Сочі.

В офісі Макі Салла зазначають, що головною темою переговорів буде "звільнення запасів зерна та добрив" з українських портів. Їх блокування особливо торкається африканських країн, де існує загроза масового голоду.

Переговори також планується зосередити на зусиллях Африканського Союзу щодо припинення війни в Україні.

У повідомленні на сайті Кремля заявили, що президент Сенегалу Салл і Путін обговорять взаємодію Росії з Африканським союзом, "включно з розширенням політичного діалогу та економічного та гуманітарного співробітництва".

Нацбанк підвищив облікову ставку до 25% річних

Національний банк України підвищив облікову ставку до 25% річних з 3 червня 2022 року.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 25% річних. Метою цього рішучого кроку разом з іншими заходами є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і в результаті посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни", — йдеться в повідомленні.

Нацбанк очікує, що підвищення облікової ставки до 25% буде достатнім для послаблення тиску на валютному ринку та стабілізації інфляційних очікувань, що в перспективі створить передумови для переходу до циклу зниження облікової ставки.