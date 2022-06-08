Статус кандидата в члени Євросоюзу для України та нові поїзди від "Укрзалізниці" — ці та інші події 8 червня

Які події та рішення чекає Україна на 105-й день війни

Важливі події 8 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 8 червня, у Європейському парламенті готуються рекомендувати главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ. Крім того, сьогодні "Укрзалізниця" запустить нові потяги.

Європарламент підготував рекомендації щодо надання Україні статуса кандидата в ЄС

У Європейському парламенті у середу, 8 червня, готуються рекомендувати главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ в Союз.

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"Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, відповідно до потреб, що були висловлені українською владою, та надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України… Ми рекомендуємо також забезпечити широкий моніторинг застосування санкцій ЄС, щоб зміцнити спроможність Європейської комісії з імплементації обмежувальних заходів", — заявив голова комітету Європейського парламенту із закордонних справ Девід Макалістер, презентуючи свою доповідь, яка має пройти схвалення 8 червня.

Результати проміжних обговорень у Європарламенті мають бути враховані під час зустрічі Європейської Ради 23-24 червня.

"Укрзалізниця" запускає нові потяги

З 8 червня "Укрзалізниця" запускає нові приміські потяги. Зокрема, сполученням Запоріжжя-2 — Дніпро — Запоріжжя-2. Відправлення із Запоріжжя – о 5:57, прибуття до Дніпра о 9:01. Зворотно, з Дніпра, поїзд відходитиме о 9:46, і прибуватиме до станції Запоріжжя-2 о 12:48.

Крім цього, "Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг.

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Перевізник опублікував графік додаткових евакуаційних потягів на 8 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00.

Розклад евакуаційних потягів на 8 червня:

16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

Час відправлення може змінюватися.

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У Туреччині обговорять експорт українського зерна без представників України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ні його, ні голову МЗС Дмитра Кулебу не запросили на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій, зокрема, розглядатимуть питання чорноморського судноплавства. Однак на зустрічі буде глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Мене не запрошували. Міністра закордонних справ на сьогодні не запрошували", — сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, він обговорював із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом серед інших і питання посередництва турецької сторони щодо розблокування українських портів.

"Для нас важливим є те, що ми готові випускати зерно… Для нас (важливо, — ред.), щоб був безпечний коридор із кораблів – щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення цього зерна. Ось і все. І тут ми говорили і з Британією, і з Туреччиною, Туреччина зараз знаходить формат, як нам надати гарантії... Я думаю, через це вони зустрічаються з росіянами, щоб Росія дала Туреччині гарантії, що з їхніми кораблями нічого не станеться. Я так вважаю. Але, тим не менше, деталі їхньої зустрічі мені невідомі поки що", — розповів Зеленський.

Європарламент проведе голосування щодо політики ЄС стосовно зміни клімату

8 червня Європейський парламент проведе голосування щодо політики ЄС стосовно зміни клімату. До пропозицій внесуть численні поправки.

Одна із пропозицій стосується розбудови вуглеводневого ринку ЄС. Згідно з планом, до 2030 року викиди в атмосферу мають скоротити на 61%. При цьому, деякі депутати намагаються підвищити цей показник до 67%.

Крім того, пропонують до 2035 року скоротити на 100% викиди від нових машин. Це означатиме, що в ЄС перестануть продавати нові автомобілі із двигуном внутрішнього згоряння. При цьому частка євродепутатів намагається зменшити цей показник до 90%.