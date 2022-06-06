У Генштабі назвали небезпечний напрямок для РФ, де ЗСУ б'ють ворогів

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території.Так, українські захисники знищили вже 31 250 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1386 танків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.06
- особового складу – близько 31 250 (+100) осіб ліквідовано;
- танків – 1386 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3400 (+8) одиниць;
- артилерійських систем – 690 (+4) одиниць;
- РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 96 (+1) одиниць;
- літаків – 211 (+1) одиниць;
- вертольотів – 176 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 (+3);
- крилатих ракет – 125 (+3);
- кораблів/катерів – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2395 (+35) одиниць;
- спеціальної техніки – 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.
Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 червня: на білоруському кордоні продовжують розташовуватися російські війська, обстріл триває по всій лінії фронту, ворог намагається захопити Святогірськ і продовжує атаки у Сєвєродонецьку, авіація РФ цілить по цивільних об'єктах на Донбасі.
Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 6 червня: ще 100 солдатів РФ знищено за добу, а також 1 літак і 1 вертоліт, 5 танків та 8 БМП.
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