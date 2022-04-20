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СЬОГОДНІ Країна Подробиці

У Генштабі ЗСУ підрахували втрати РФ на 20 квітня: майже 21 тис. солдатів та 815 танків

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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20 квітня, 11:21
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З початку вторгнення РФ втратила 2 087 бойових броньованих машин
Окупанти зазнають величезних втрат в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти зазнають величезних втрат в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував про те, які втрати зазнали російські війська у війні в Україні станом на 20 квітня.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ на сторінці у Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 20 900 осіб;
  • танків – 815 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2 087 одиниць;
  • артилерійських систем – 391 одиниця;
  • РСЗВ – 136 одиниць;
  • засобів ППО – 67 одиниць;
  • літаків – 171 одиниця;
  • вертольотів – 150 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1 504 одиниці;
  • кораблі/катери – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165;
  • спеціальної техніки – 27;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4

Дані уточнюються.

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"Нехай краще судять, ніж здохнути": окупанти відмовляються воювати із ЗСУ

Російські окупанти все частіше відмовляються від відправлення на передову навіть під страхом кримінальної відповідальності. Перехоплення телефонної розмови одного з окупантів опублікував у YouTube радник глави МВС Антон Геращенко.

- Коротше, така х**ня, всіх відправляють на передову.

- Взагалі воювати?

- Воювати, так... Я написав відмову. 170 людей відмовилися.

- Так а що, б**дь, вмирати їхати?

- Нас, напевно, до прокуратури відвезуть чи до ФСБ. Потім додому повернуть, напевно, судитимуть. Але краще, б**дь, живим бути, ніж здохнути. Зараз ми не доїдемо, якщо поїдемо... На під'їзді там розх**рять.

- Якого х** вас посилають?

- А тому що нема кого, розумієш? Усіх перебили, б**дь, піхоту. Нам, знаєш що вчора сказали, б**дь? Ми запитали – де літаки, де гелікоптери? А їх шкода! А ви – витратний матеріал. От і все, нах**!

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 20 квітня
1
Особовий склад 20900
Особовий склад
2
Літаки 171
Літаки
3
Гелікоптери 150
Гелікоптери
4
Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артилерія 391
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 136
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 165
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1504
Транспорт
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Нескорені
Адам Горбатюк - заслужений артист України з Луцька, музикант, а нині - боєць Нацгвардії, кулеметник. Як і в 2015 році, зараз теж записався добровольцем. Але в окопах він не тільки воює з ворогом, а й не полишає улюбленої справи - співає для побратимів, піднімаючи бойовий дух.
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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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