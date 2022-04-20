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В Генштабе ВСУ подсчитали потери РФ на 20 апреля: почти 21 тыс. солдат и 815 танков

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 апреля, 11:21
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С начала вторжения РФ потеряла 2 087 боевых бронированных машин
Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 20 апреля.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили:

  • Личного состава — около 20 900 человек
  • Танков ‒ 815 единиц,
  • Боевых бронированных машин ‒ 2 087 единиц
  • Артиллерийских систем — 391 единицы
  • РСЗО — 136 единиц
  • Средства ПВО — 67 единиц
  • Самолетов – 171 единиц
  • Вертолетов – 150 единиц
  • Автомобильной техники — 1 504 единиц
  • Корабли/катера — 8 единиц
  • Цистерн с ГСМ —76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 165
  • Специальная техника – 27
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4

Данные уточняются.

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"Пусть лучше судят, чем сдохнуть": оккупанты отказываются воевать с ВСУ

Российские оккупанты все чаще отказываются отправляться на передовую даже под страхом уголовной ответственности. Перехват телефонного разговора одного из оккупантов опубликовал в YouТube советник главы МВД Антон Геращенко.

- Короче, такая х**ня, всех отправляют на передовую.

- Вообще воевать?

- Воевать, да... Я отказ написал. 170 человек отказалась.

- Так а че, б**дь, умирать-то ехать?

- Нас, наверное, в прокуратуру увезут или в ФСБ. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Но лучше, б**дь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас мы не доедем, если поедем... На подъезде там разх**рят.

- Какого х** вас посылают?

- А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, б**дь, пехоту. Нам знаешь что вчера сказали, б**дь? Мы спросили – где самолеты, где вертолеты? А их жалко! А вы – расходный материал. Вот и все, нах**!

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Данные на 11:00 20 апреля
1
Личный состав 20900
Личный состав
2
Самолеты 171
Самолеты
3
Вертолеты 150
Вертолеты
4
Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артиллерия 391
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 136
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 165
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1504
Транспорт
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Непокоренные
Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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