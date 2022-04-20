В Генштабе ВСУ подсчитали потери РФ на 20 апреля: почти 21 тыс. солдат и 815 танков

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 20 апреля.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили:
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- Личного состава — около 20 900 человек
- Танков ‒ 815 единиц,
- Боевых бронированных машин ‒ 2 087 единиц
- Артиллерийских систем — 391 единицы
- РСЗО — 136 единиц
- Средства ПВО — 67 единиц
- Самолетов – 171 единиц
- Вертолетов – 150 единиц
- Автомобильной техники — 1 504 единиц
- Корабли/катера — 8 единиц
- Цистерн с ГСМ —76
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 165
- Специальная техника – 27
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4
Данные уточняются.
"Пусть лучше судят, чем сдохнуть": оккупанты отказываются воевать с ВСУ
Российские оккупанты все чаще отказываются отправляться на передовую даже под страхом уголовной ответственности. Перехват телефонного разговора одного из оккупантов опубликовал в YouТube советник главы МВД Антон Геращенко.
- Короче, такая х**ня, всех отправляют на передовую.
- Вообще воевать?
- Воевать, да... Я отказ написал. 170 человек отказалась.
- Так а че, б**дь, умирать-то ехать?
- Нас, наверное, в прокуратуру увезут или в ФСБ. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Но лучше, б**дь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас мы не доедем, если поедем... На подъезде там разх**рят.
- Какого х** вас посылают?
- А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, б**дь, пехоту. Нам знаешь что вчера сказали, б**дь? Мы спросили – где самолеты, где вертолеты? А их жалко! А вы – расходный материал. Вот и все, нах**!