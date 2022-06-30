У Генштабі ЗСУ розповіли, що готує Лукашенко на кордоні з Україною

Загроза вторгнення білоруської армії залишається високою

Олександр Лукашенко (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У Білорусі вивчають можливість проведення прихованої мобілізації населення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення", – йдеться у повідомленні.

Коли Путін може визначитися з прямою участю Білорусі у війні

Президент Росії Володимир Путін на найближчій зустрічі з самопроголошеним білоруським лідером Олександром Лукашенком вимагатиме від нього прямого вторгнення армії Білорусі до України. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

На запитання, чи є зараз небезпека для України на північних рубежах, експерт відповів:

"Там зберігається можливість вторгнення з боку білоруської армії. До речі, 30 червня – 1 липня відбудеться зустріч у Санкт-Петербурзі, і Путін вирішуватиме там це питання, швидше за все. Але я думаю, що білоруський керівник поки не поспішає втручатися у цю війну, тому що для нього це останній міст, через який він може вискочити з цієї халепи під назвою "війна". Тому сподіватимемося... Поки я залишив би ймовірність 50 на 50 відсотків".

Раніше ми повідомляли, що російський офіцер закликав білорусів не залазити у війну з Україною.

Реклама

Також нагадаємо, є вже п'ять ознак, що Лукашенко все-таки нападе.