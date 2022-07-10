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У Гідрометцентрі розкрили капризи української погоди

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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10 липня, 06:22
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"Сьогодні" докладніше розкажуть, у яких регіонах зіпсується погода
Україну атакує негода. Фото: колаж "Сьогодні"
Україну атакує негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Синоптики дали прогноз погоди в Україні на 10 липня. Місцями очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер прогнозують північний, північно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с. У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень у столиці становитиме максимум 26 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в регіонах та Києві сьогодні, 10 липня

В Україні, крім східних та південно-східних областей, місцями невеликі, на півночі Лівобережжя помірні короткочасні дощі, грози.

Вітер північний, північно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с.

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Температура у західних областях вночі 10-15°С, удень 20-25°С. На решті території вночі 13-18°С, на узбережжі морів до 22°С, удень у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях 23-28°С, на решті території 30-35°С.

У Києві та області хмарно з проясненнями. Вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі 14-19°С, вдень 24-29°С. У самій столиці вночі 15-17°С, вдень близько 25°С.

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Крім того, синоптики попередили про пожежну небезпеку по Україні. Так, крім більшості західних, північних, Черкаської, Полтавської, Одеської, Миколаївської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Цього дня йтиме дощ у деяких областях

Чим небезпечні перепади погоди

Зміна погоди може викликати різні нездужання та розлади у тих людей, які є метеозалежними. Часто з'являється підвищена стомлюваність не лише у втраті фізичних сил, а й у спаді розумової діяльності.

Також зміни погоди можуть викликати головний біль, перепади артеріального тиску, запаморочення. У такі дні краще обмежити активну фізичну діяльність.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року. Також нагадаємо, хто схильний до метеозалежності.

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Єврооблігації — облігації, переважно в іноземній валюті. Їх випускають організації, уряди, великі компанії. Приставка "євро" не прив'язана до валюти. Вона свідчить про те, що перші такі облігації випустили саме в Європі, і торги зараз ведуться переважно там.
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